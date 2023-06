Denver, sparatoria durante i festeggiamenti per il titolo Nba: 10 feriti

I Denver Nuggets vincono il loro primo storico titolo in NBA e i cittadini hanno deciso di festeggiare per le strade, purtroppo però alcuni tifosi sono stati coinvolti da una sparatoria avvenuta a Market Street, poco lontano dalla Ball Arena, stadio della squadra.

La sparatoria a Denver dopo la vittoria del titolo NBA

Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria a Denver è avvenuta intorno alle ore 00:30, poco dopo la vittoria della squadra di casa sugli avversari, i Miami Heat. Gli spari sarebbero scoppiati a Market Street, una via che si trova a solo un chilometro di distanza dalla Ball Arena, il palazzetto dello sport che ospita le partite dei Nuggets. In questa zona si era radunata una vera e propria folla per festeggiare la vittoria dei loro paladini. Improvvisamente un uomo ha aperto il fuoco e ha sparato sulla folla, ferendo diverse persone. In totale, sembra che siano stati nove i feriti a causa della sparatoria e tre di essi sono stati trasportati in una struttura sanitaria perché in condizioni gravi. L’uomo che ha aperto il fuoco è stato ferito a sua volta ma non è ancora chiaro ciò che sia successo negli istanti che hanno provocato il panico. Proprio per questo, le autorità stanno continuando a indagare, hanno definito l’indagine «complessa» e cercano di raccogliere maggiori elementi per ricostruire la dinamica della sparatoria. Tutto questo si spera che possa far comprendere agli inquirenti come si siano svolti i fatti. Le forze dell’ordine hanno anche fermato l’aggressore che ha sparato sulla folla e cercheranno di raccogliere la sua testimonianza per capire le motivazioni di questo gesto folle.

La vittoria dei Nuggets in NBA

Ieri dopo la quinta partita di NBA si è scatenato il delirio tra le strade della città del Colorado. Infatti, i Denver Nuggets guidati da Nikola Jokic e Jamal Murray hanno superato i Miami Heat di Jimmy Butler. Si tratta della prima vittoria nella storia della franchigia del Colorado del titolo NBA e per questa ragione l’evento ha scatenato tutti i tifosi che si erano riuniti per festeggiare.