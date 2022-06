Sparatoria fuori da una chiesa in Alabama: cosa sappiamo

Due persone sono morte in una sparatoria avvenuta all’esterno di una chiesa a Vestavia Hills, sobborgo di Birmingham, in Alabama. Una terza persona è rimasta ferita. Il sospetto è stato catturato. Ecco cosa sappiamo.

Sparatoria in Alabama, dove è successo

La sparatoria è avvenuta davanti alla Saint Stephen’s Episcopal Church poco dopo le 18 ora locale, nel corso dell’evento chiamato “Boomers Potluck”. In Nord America un potluck è un pasto comunitario in cui tutti ogni ospite o gruppo contribuisce con un piatto diverso, spesso fatto in casa, da condividere.

Sparatoria in Alabama, l’autore è stato arrestato

La polizia ha riferito che l’aggressore è entrato nella chiesa da solo e ha iniziato a sparare colpendo in tutto tre persone. L’aggressore è stato arrestato dagli agenti.

Sparatoria in Alabama, non c’è un movente

In una conferenza, il capitano della polizia di Vestavia Hills, Shane Ware, non fornito un possibile movente della sparatoria. Ha tuttavia specificato che, secondo le forze dell’ordine, non ci sono ulteriori minacce per la comunità visto che l’autore della sparatoria è stato arrestato.

Sparatoria in Alabama, le reazioni

«È uno choc. Quella della Saint Stephen’s Episcopal Church è una comunità costruita sull’amore, sulla preghiera e sulla grazia. Persone di tutte le fedi si stanno unendo per pregare e sperare nella guarigione del ferito», ha detto a un’emittente locale il reverendo Kelley Hudlow, sacerdote della chiesa episcopale dell’Alabama. «Questo non dovrebbe mai accadere. In una chiesa, in un negozio, in città o ovunque. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione», ha dichiarato Kay Ivey, governatore dell’Alabama, facendo le condoglianze ai famigliari delle vittime.

Sparatoria in Alabama, ancora in una chiesa

Questa sparatoria è solo l’ultima avvenuta in un luogo di culto o nelle sue prossimità. Il mese scorso, una persona è morta e altre cinque sono rimate ferite durante un attacco con arma da fuoco, avvenuto dopo una messa in California, celebrata in una chiesa frequentata da fedeli della comunità taiwanese.