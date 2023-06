Chicago, sparatoria durante cerimonia funebre, 1 morto e 6 feriti

Si è trasformato in tragedia quello che doveva essere un raduno commemorativo per una cerimonia funebre: a Chicago una donna è morta e altre sei persone sono rimaste ferite nel corso di uno sparatoria avvenuta nella notte. Familiari e amici di un uomo ucciso in un incidente d’auto quattro anni fa si trovavano riuniti a W. Iowa Street quando, durante una discussione, alcune persone hanno iniziato a sparare, come riferito ai giornalisti dal ​​vice capo del dipartimento di polizia di Chicago Adnardo Gutierrez in un video pubblicato dall’affiliata della CNN WLS.

Chicago: raduno commemorativo si trasforma in sparatoria

Secondo le autorità, la pioggia di colpi partita da più persone ha raggiunto una donna di 25 anni, che è stata portata al Mount Sinai Hospital, dove è deceduta poco dopo; una ragazza di 17 anni colpita a una gamba è stata trasportata al West Suburban Hospital in buone condizioni, mentre una giovane donna, di 28 anni, è stata colpita a un orecchio ed è stata trasportata all’ospedale Stroger in buone condizioni. Altri tre uomini, rispettivamente di 27, 28 e 29 anni, sono stati feriti e trasportati in buone condizioni all’ospedale Stroger, insieme a un quarto uomo, di 29 anni, attualmente in condizioni critiche. Gli investigatori stanno perlustrando l’area per passare al vaglio i video della zona e ricercare possibili testimoni.