Usa, sparatoria in un centro commerciale in Texas: un morto e tre feriti

Poche ore fa è avvenuta l’ennesima sparatoria in un centro commerciale in Texas. Proprio accanto, nel 2019, in un Walmart si era consumata un’altra strage: cge provocò 23 morti e oltre 20 feriti. Le cause dello scontro a fuoco di ieri non sono ancora state rese note.

Sparatoria in un centro commerciale in Texas

Stando alle ultime notizie fornite dalla Cnn americana, la sparatoria in Texas si è consumata ieri sera. Il luogo dell’incidente è il centro commerciale Cielo Vista a El Paso. Il video di sorveglianza di un bar all’interno del centro commerciale ha ripreso più di una dozzina di persone che si allontanavano di corsa dal rumore degli spari e, successivamente, i paramedici che trasportavano una barella.

Alla sicurezza del centro commerciale vi erano alcuni poliziotti fuori servizio che in pochissimi minuti sono riusciti a fermare uno dei due sospettati, senza nemmeno usare la forza. La polizia è intervenuta subito dopo i primi spari. Due persone sono state arrestate, ma ora non c’è più alcuna minaccia per il pubblico, l’ha confermato il capo della polizia di El Paso Peter Pacillas. Due dei feriti durante la sparatoria sono in condizioni critiche – così ha riferito l’ospedale all’emittente televisiva – mentre del terzo non si hanno notizie certe.

I feriti e la sparatoria avvenuta nel 2019 nella stessa zona

La medesima situazione, anche se ben più grave, era avvenuta a poche centinaia di metri dal luogo di questa sparatoria nel 2019. Si tratta della strage del centro commerciale Walmart, quando l’assassino Patrick Crusius aveva aperto il fuoco uccidendo 23 persone e ferendone una ventina. Quell’episodio era stato riconosciuto come un atto suprematista. Le autorità affermano che il sospetto aveva guidato per 11 ore dalla sua città natale di Allen, un sobborgo di Dallas, fino a El Paso con l’unico intento di uccidere immigrati e messicani nella città di confine del Texas. Quest’anno ci sono state più di 70 sparatorie di massa negli Stati Uniti, secondo i dati dell’Archivio della violenza delle armi da fuoco americano.