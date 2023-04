Texas, sparatoria in una casa: 5 morti tra cui un bimbo di 8 anni

In Texas, le autorità sono alla ricerca di un sospettato che ha compiuto una sparatoria mortale all’interno di un’abitazione. Cinque le persone uccise, tra cui un bambino di otto anni. Secondo quanto dichiarato dall’ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto, quattro persone sono morte sulla scena della sparatoria mentre la quinta è morta in un ospedale di Cleveland. Le vittime provenivano dall’Honduras.

L’identikit del sospettato per la sparatoria in Texas

L’uomo descritto dalle autorità sarebbe un uomo di 39 anni proveniente dal Messico. La sparatoria, avvenuta a circa 45 miglia (72 chilometri) a nord-est di Houston, è stata segnalata intorno alle 22:30 ora locale. Due donne sono state trovate nella camera da letto, sdraiate sopra due bambini sopravvissuti. Con tutta probabilità, l’uomo, che deve ancora essere identificato, potrebbe essere fuggito dal paese. L’ultima volta è stato visto con indosso dei blue jeans, una camicia nera e stivali da lavoro.

La lite prima della strage

Mentre proseguono le ricerche del sospettato, sono state raccolte le prime testimonianze secondo le quali una persona del vicinato si sarebbe avvicinata al recinto per chiedere all’uomo armato di smettere di sparare nel suo cortile. A quel punto il sospettato avrebbe quindi risposto che si trovava nella sua proprietà, compiendo poco dopo il terribile gesto. Secondo la ABC, uno dei sopravvissuti ha colto in un video il momento in cui il sospettato è entrato in casa con il fucile.