Alatri, sparatoria davanti a un bar: clinicamente morto un 18enne

Tragedia ad Alatri, Thomas Bricca, un giovane ragazzo di 18 anni è stato colpito da una sparatoria davanti a un bar. Il giovane è stato trasportato in fretta all’ospedale Gemelli ma sin da subito le sue condizioni sono sembrate disperate.

La sparatoria che ha coinvolto il giovane di Alatri

Non è ancora chiara la dinamica che abbia portato alla sparatoria nel bar di Alatri, in provincia di Frosinone. Thomas Bricca, di 18 anni, si trovava all’esterno del bar quando molto probabilmente è scoppiata una maxi rissa tra membri di due bande rivali. Un proiettile vagante l’ha colpito alla testa e il giovane si è accasciato a terra. Il colpevole è poi fuggito in scooter insieme a un suo complice.

A quel punto, amici e conoscenti di Bricca hanno provveduto a trasportare il giovane in ospedale. Thomas è arrivato prima al pronto soccorso dell’Ospedale Gemelli e poi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo il suo stato era un coma profondo ed è stato dichiarato clinicamente morto. Nel frattempo, i carabinieri hanno fatto partire le ricerche per individuare il colpevole che ha sparato con l’arma da fuoco. Tuttavia, sembra che le indagini saranno più difficili del solito, perché l’aggressore fuggito in scooter aveva il volto coperto dal casco.

Le parole del sindaco

Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri, ha deciso di parlare in merito alla vicenda. Il sindaco ha scritto un post su Facebook nel quale si legge: «Sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Già martedì mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al comando dei carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l’incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza».

I carabinieri hanno già interrogato amici e familiari del giovane 18enne e continueranno in queste ore le indagini sul caso.