La chiamano España vaciada. Letteralmente ‘svuotata’. Di abitanti, di servizi, di attenzioni. Zone segnate dal progressivo spopolamento. Luoghi in cui il medico si vede forse una volta a settimana e i bambini devono sobbarcarsi ore di bus per raggiungere la scuola più vicina. La fotografia del disagio è nel villaggio di Milmarcos, angolo sperduto nella provincia di Guadalajara, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, dove i ragazzini sono appena tre. Gli abitanti 44, mille ad agosto. È un esempio, se ne potrebbero fare tanti. C’è un solo supermercato, un bar. «Un terzo della popolazione ha meno di 50 anni. Tra 10 gli anziani moriranno e i giovani andranno altrove», spiegano i residenti. Per fronteggiare la diaspora, migliorare le condizioni di quanti ostinatamente continuano a vivere in simili realtà, il governo a trazione socialista guidato da Pedro Sanchez nel 2018 aveva istituito un ministero apposito. Sforzo apprezzabile, ma rimasto sulla carta. Promesse senza seguito, di cui le comunità si sono stancate. È il motivo per cui a settembre si sono messe in proprio e hanno costituito l’associazione España vaciada composta da oltre 160 gruppi locali e regionali, da cui è nata una piattaforma con l’obiettivo di candidarsi alle prossime tornate elettorali.

La nascita di España vaciada e il precedente di Truel Existe

Una sfida affascinante incoraggiata da un precedente. Nel 2019, Teruel Existe, movimento istituito per migliorare le condizioni dell’omonima regione della penisola iberica orientale si aggiudicò un seggio al Congresso dei deputati, la camera bassa del parlamento spagnolo, due al Senato. Oggi in un panorama nazionale sempre più frammentato, l’impatto della forza politica è cresciuto molto più di quanto non dica il numero complessivo dei parlamentari. «La lotta al vertiginoso calo demografico e in favore del riequilibrio sociale è vecchia di oltre un ventennio», ha spiegato al Guardian Antonio Saz, coordinatore della neonata associazione. «Il movimento è semplicemente la conseguenza del senso di abbandono percepito da anni dal mondo rurale. Questi problemi stanno iniziando adesso ad occupare l’agenda dei politici, ma ancora non c’è traccia di azioni concrete».

Le 101 iniziative di España vaciada

Sono 101, invece, le iniziative proposte sulla piattaforma. «Una risposta cosciente e cittadina a un disagio che affligge due terzi della Spagna», si legge sul sito. Qui si gettano le basi per un piano nazionale con finanziamenti garantiti, un modo – sostengono i membri – per ridurre il gap di un Paese a due velocità, avvicinare le zone rurali a quelle più sviluppate. Magari con la creazione di un’agenzia specializzata nel contrasto al fenomeno dello spopolamento, da perseguire con il miglioramento di collegamenti e servizi ferroviari. Un progetto ambizioso, sintetizzato in tre numeri: 100, 30, 30. «Cento sono i megabit di internet per secondo da erogare alla popolazione. Trenta, i minuti per raggiungere servizi essenziali: ospedali, scuole, stazioni di polizia. Ma anche i chilometri di strade ad alta capacità che connettano le varie zone del Paese», ribadisce Sanz. Respingendo qualsiasi etichetta ideologica, da Vox a United Podemos: «Evitare lo spopolamento prima che sia troppo tardi ci unisce oltre i convincimenti di ciascuno di noi, siano di destra o sinistra».

Perché España vaciada potrebbe insidiare le forze tradizionali

E mentre all’orizzonte c’è già il primo spartiacque, fissato il prossimo febbraio dalle elezioni regionali in Castilla y León, qualcuno per la nuova forza ipotizza un futuro florido. Tra loro, José Pablo Ferrándiz, docente di scienze sociali all’università Carlo III di Madrid, per il quale l’associazione rappresenterebbe «la più grande minaccia per il tradizionale duopolio politico spagnolo», formato dal partito socialista dei lavoratori (Psoe) e dal partito conservatore del Popolo, (Pp). Il motivo è presto detto: «Di fronte a tali problemi, i grandi schieramenti non potranno dire che faranno di tutto per risolverli, perché in precedenza, pur avendone la possibilità, non se ne sono preoccupati. La piattaforma, inoltre, potrebbe assorbire le istanze di quanti negli ultimi tempi hanno dato fiducia a Vox e Podemos, scalfendone il consenso». Per capire se ha ragione, non bisognerà aspettare molto.