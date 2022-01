Spagna, ufficiale il divorzio tra l’Infanta Cristina e Inaki Urdangarin

La sorella del principe Filippo di Spagna, l’Infanta Cristina, ha annunciato il divorzio da quello che diventerà l’ex marito, Inaki Urdangarin. I due hanno diffuso un comunicato all’agenzie Efe e, dopo le indiscrezioni scoppiate negli ultimi giorni, è arrivata l’ufficialità. La loro storia, che durava da 26 anni, si interrompe «di comune accordo» a causa del tradimento dell’uomo, avvistato soltanto pochi giorni fa mano nella mano con un’altra donna.

Il comunicato: «Interrompiamo il nostro matrimonio di comune accordo»

La nota diffusa all’agenzia Efe, scritta dai legali di Cristina de Borbone e Inaki Urdangarin, è di poche righe. Una dichiarazione asciutta, con cui ufficializzano la loro decisione senza fornire ulteriori dettagli. «Di comune accordo, abbiamo deciso d’interrompere il nostro rapporto matrimoniale. L’impegno nei confronti dei nostri figli rimane intatto. Trattandosi di una decisione privata, chiediamo il massimo rispetto da parte di tutti coloro che ci circondano. Cristina de Borbone e Inaki Urdangarin».

Il tradimento dell’uomo

Inaki Urdangarin, ex giocatore di pallanuoto ed ex duca di Palma di Maiorca, è stato fotografato dalla rivista Lecturas a Bidart, in Francia. L’uomo passeggiava mano nella mano con Ainhoa Armentia, una collaboratrice dello stesso studio legale in cui lavora Urdangarin, sposato con due figli. «Queste cose possono succedere e noi sapremo gestirle nel migliore dei modi» ha dichiarato l’ormai ex marito di Cristina de Borbone, che invece aveva immediatamente risposto alle voci e alle foto sottolineando di essere a conoscenza dei fatti. Il loro matrimonio durava da 24 anni, la loro storia dal 1996.

La storia tra Cristina e Inaki Urdangarin

L’inizio della storia d’amore tra l’Infanta Cristina e Inaki Urdangarin risale al luglio 1996, durante i Giochi olimpici di Atlanta. L’uomo partecipava con la nazionale spagnola di pallanuoto e fin dagli inizi la loro relazione non è stata ben vista dalla Famiglia Reale. Si sposarono un anno dopo a Barcellona e dal loro matrimonio sono nati 4 figli. Urdangarin, però, è salito agli onori della cronaca già qualche anno fa. Nel 2018, dopo molti anni di battaglie legali, è stato condannato dalla Corte Suprema a 5 anni e 10 mesi di carcere per corruzione e traffico di influenze all’interno del cosiddetto caso Noos. Lui e la sorella del principe Filippo sono stati esclusi dalle cerimonie ufficiali e dalla linea di discendenza.