Spagna, treni gratis per tre mesi: Sanchez annuncia la misura per il risparmio energetico

Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, la lotta al consumo dell’energia passa dall’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico. E così il governo della Spagna ha annunciato una misura con cui proverà a far utilizzare ai suoi cittadini i treni locali e di media distanza. Come? Rimborsando il 100 per cento degli importi per gli abbonamenti per tre mesi, dal primo settembre al 31 dicembre. Un’iniziativa eclatante che sarà affiancata da altre norme, che riguarderanno lo smartworking e le temperature dei condizionatori. In quest’ultimo caso si prospetta qualcosa di simile a quanto ipotizzato dal governo in caso di emergenza, nel piano energetico di cui sono filtrati ieri i dettagli.

In Spagna treni gratis per tre mesi

Il premier Pedro Sanchez è intervenuto con un discorso sullo «Stato della Nazione». Come accade negli altri Paesi europei, Italia compresa, le priorità riguardano il contrasto ai consumi energetici, dopo il taglio del gas sempre maggiore dalla Russia. E così il governo ha ipotizzato una misura che entrerà in vigore dall’1 settembre e durerà fino al 31 dicembre: gli abbonamenti ai trasporti ferroviari locali e di media distanza controllati dallo Stato saranno rimborsati. Non un semplice rimborso, ma il «100 per cento», ha annunciato Sanchez in Parlamento.

Le altre misure previste

Di fronte al Parlamento, il premier Pedro Sanchez ha parlato delle varie misure in programma. Non soltanto i treni gratis, per incentivare il trasporto pubblico, ma anche manovre per l’incremento dello smartworking e interventi mirati a stabilire temperature diverse di riscaldamenti e aria condizionata. Pochi gradi in meno o in più, a seconda della stagione, come già pensato anche dall’Italia e previste dallo scorso 1 maggio. «Non si tratta di nulla che vada a stravolgere il nostro modo di vivere, bensì di azioni che ci permettano di difendere i nostri valori e il nostro stile di vita quando questi vengono attaccati», ha aggiunto il Sanchez. La Spagna deve far fronte a un’inflazione arrivata al 10,2 per cento a giugno.

