Spagna, ragazzo di 15 anni uccide i genitori e il fratellino: cosa sappiamo

Terribile tragedia familiare in Spagna. A Elche un 15enne ha ucciso con un fucile i genitori e il fratellino di 10 anni, nascondendone i cadaveri per tre giorni prima di confessare tutto alla polizia. Ecco cosa sappiamo su questo triplice delitto che ha sconvolto il Paese.

Triplice omicidio a Elche, cosa è successo

Il giovane omicida ha sparato ai genitori e al fratellino con un fucile da caccia. Dopo averli uccisi, ha vissuto con i cadaveri in casa per tre giorni, durante i quali non è andato a scuola.

Triplice omicidio a Elche, il possibile movente

La Policía Nacional sta indagando su quali possano essere le ragioni che hanno innescato il triplice delitto, ma con ogni probabilità alla base dovrebbe esserci una lite, l’ennesima, per lo scarso rendimento scolastico. In passato la madre deciso di punire il ragazzo tagliando i cavi della rete Wi-Fi, perché non voleva finire i compiti. Oltre ai voti a scuola, un altro motivo di tensione potrebbe essere stata la limitata partecipazione del 15enne ai lavori domestici o agricoli.

Triplice omicidio a Elche, dove è successo

Il triplice omicidio si è verificato in uno chalet del quartiere di Algoda, zona rurale di Elche, città che si trova a pochi chilometri da Alicante e dalle spiagge della Costa Blanca.

Triplice omicidio a Elche, come è stato scoperto

Come riporta El Pais, la scoperta del delitto è avvenuta grazie alla domanda casuale di una vicina che, incrociato il ragazzo, gli ha chiesto che fine avessero fatto i genitori, dato che non li vedeva da qualche giorno. A quel punto, tranquillamente, il 15enne le ha detto di averli uccisi e che i loro corpi erano in casa. La vicina ha allora avvisato un parente, che dopo essere andato nell’abitazione ha chiamato la polizia. Secondo gli inquirenti, il giovane killer ha mostrato «un’insolita freddezza, senza esprimere rimorsi».