Dove vedere Spagna – Portogallo di Nations League? Orario, arbitro e formazioni

Si alza il sipario sulla nuova edizione della Nations League. In campo i vicecampioni del 2021 della Spagna (sconfitta in Finale dalla Francia) contro il Portogallo per un match che promette spettacolo. Stasera 2 giugno, in diretta alle 20,45 su Italia 1, le due squadre scenderanno sul terreno di gioco del Benito Villamarín di Siviglia per la prima giornata della fase a gironi. Assieme alle due nazionali, nel Gruppo 2 della Lega A, anche Repubblica Ceca e Svizzera, in campo in contemporanea al Sinobo Stadium di Praga. Spagna – Portogallo sarà visibile anche su Sky Sport Uno e in streaming su Mediaset Play e SkyGo.

Il match di oggi, oltre che per il ranking e il prestigio, servirà a entrambi gli allenatori per studiare le mosse in vista di Qatar 2022. Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, dovrà fare però a meno di Laporte. Il difensore del Manchester City ha infatti accusato un problema fisico e non sarà della partita. Per Fernando Santos, che ha raggiunto i Mondiali solo dopo lo spareggio contro la Macedonia del Nord, pochi dubbi dato che potrà far leva su tutti i suoi effettivi. Sarà della sfida ovviamente Cristiano Ronaldo, che con i suoi 115 goal con la maglia portoghese, è il miglior marcatore di sempre con una Nazionale. Arbitro dell’incontro sarà l’inglese Michael Oliver, che avrà come assistenti i connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto uomo sarà Andrew Madley, mentre al Var siederanno Stuart Attwell e Sian Massey.

Spagna – Portogallo, le probabili formazioni di stasera 2 giugno 2022 su Italia 1

Qui Spagna, Morata confermato al centro dell’attacco

In vista dell’esordio di Nations League, Luis Enrique dovrebbe dar fiducia a Unai Simon tra i pali e al consolidato modulo 4-3-3. Al centro della difesa ci saranno Pau Torres e Diego Llorente, chiamato a sostituire l’indisponibile Laporte. Sugli esterni invece probabile maglia da titolare per Jordi Alba sulla sinistra e uno fra Carvajal e Azpilicueta a destra. In mediana fiducia per Rodri al fianco di Busquets (presenza 134 con le Furie Rosse) e del giovanissimo Gavi. In attacco ci sarà lo juventino Morata con Ferran Torres e Dani Olmo.

Qui Portogallo, con Cristiano Ronaldo c’è Leao

Vincitori della prima edizione della Nations League nel 2018-19, il Portogallo dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 speculare rispetto alla Spagna. La formazione di Fernando Santos dovrebbe vedere il romanista Rui Patricio tra i pali, protetto dalla coppia Pepe e Danilo Pereira. Sulle corsie laterali probabile maglia da titolare per l’ex Juventus e Inter Cancelo e per Guerreiro. A centrocampo in regia di sarà il veterano Joao Moutinho, al cui fianco ci saranno Bernardo Silva e Bruno Fernandes. In attacco immancabile Cristiano Ronaldo, con il supporto di Diojo Jota e del milanista Rafael Leao.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Busquets; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct: Luis Enrique.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Ct: Fernando Santos.