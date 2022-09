Spagna, maximulta a Glovo: ignorata la legge sui rider

Maximulta in Spagna per la multinazionale di consegna a domicilio Glovo. La società è tenuta a pagare circa 79 milioni di euro per via della mancata osservanza della legge per i rider secondo le autorità iberiche. Stando al ministero del lavoro spagnolo, l’azienda non avrebbe messo in regola circa 10.600 rider. Infatti, anche dove c’è stata la presenza di un contratto, secondo il ministero spagnolo questi contratti non sarebbero state adattate alle nuove normative.

Maximulta a Glovo, perché?

È bene precisare che non si tratta di tutti i rider che lavorano per Glovo in Spagna, ma solo di operatori che lavorano nella zona di Valencia e Barcellona. Infatti, prima della normativa, i rider venivano considerati lavoratori autonomi. Con quella nuova, invece, sono considerati dipendenti a tutti gli effetti, anche se non hanno degli orari specifici.

«Siamo di fronte a dei ‘falsi autonomi’ (lavoratori che, nella pratica, sono soggetti a un rapporto di lavoro dipendente ma ufficialmente sono considerati partite Iva), e il peso della legge ricadrà su questa azienda». Così spiega la ministra del lavoro Yolanda Díaz, che accusa direttamente l’azienda. «Questa azienda sta facendo ostruzione nei confronti degli ispettori del lavoro, e questo è molto grave in uno Stato sociale, democratico e di diritto, in cui le aziende devono rispettare la legge» conclude.

Il commento dell’azienda

Al momento, l’azienda non avrebbe commentato la maximulta in Spagna. Lo scorso anno, sempre in Spagna, Glovo aveva acquisito una società la Lola Market. Nello stesso periodo in Portogallo, la società aveva acquisito anche la Mercadao. Le due aziende si occupavano già di consegna a domicilio.

«Le operazioni consolidano ulteriormente la divisione Q-Commerce a seguito della recente acquisizione della divisione Europa dell’Est di Delivery Hero e della partnership da 100 milioni di euro con la società immobiliare svizzera Stoneweg» aveva scritto in una nota la multinazionale.