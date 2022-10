Spagna, l’esame di procedura penale nelle penne bic diventa virale

Uno studente spagnolo di procedura penale per barare all’esame ha inciso nelle penne Bic alcune parti del codice. Nonostante sia stato ‘beccato’ dalla professoressa, il suo lavoro non è andato sprecato. Proprio la docente ha pubblicato la foto sui social, subito diventata virale, commentando con un misto tra ironia e ammirazione: «Che arte».

Laurearsi in giurisprudenza non è impresa facile. Tantomeno in Spagna, dove gli studenti le tentano tutte pur di avere una chance in più di passare gli esami. Un caso singolare è però quello di un ragazzo che ha deciso di incidere parti del codice penale, probabilmente quelle più complesse da ricordare, sulle penne Bic. Non faceva prima a memorizzare il codice di procedura civile, si chiedono in tanti? In effetti quello immortalato dalla professoressa Yolanda De Lucchi dell’Università di Malaga è proprio un ‘lavorone’. Nella foto si contano almeno una dozzina di penne Bic, fittamente e meticolosamente ‘sovrascritte’. Il risultato è un piccolo capolavoro di incisione.

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022



«Riordinando il mio ufficio, ho trovato questa reliquia universitaria che abbiamo sequestrato a uno studente qualche anno fa: diritto processuale penale nelle penne Bic», ha scritto la prof su Twitter. «Che arte!», ha poi aggiunto Yolanda De Lucchi. Non si sa quali siano state le sorti della carriera universitaria del giovane. Ma ad oggi il suo ingegno e la sua creatività risultano premiate. Il post è diventato subito virale con oltre 25mila condivisioni e la vicenda è diventata oggetto di larga discussione sui social.