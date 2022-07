Spagna, dopo due anni di stop torna la Festa di San Firmino

Dopo tre anni e due edizioni cancellate a causa della pandemia di Covid, a Pamplona torna la festa di San Firmino, la più famosa di Spagna. Via alle celebrazioni alle 12 del 6 luglio, con lo scoppio del petardo (“chupinazo”), tradizionalmente utilizzato per l’inizio della festa. Viene lanciato da una persona eletta dagli abitanti di Pamplona nel mese di giugno: quest’anno è l’onore è toccato all’ex calciatore e oggi allenatore Juan Carlos Unzué, nato e cresciuto proprio capitale della regione spagnola di Navarra. Seguiranno processioni religiose, sfilate di “caballeros” e maschere tradizionali, concerti e ovviamente l’Encierro.

Festa di San Firmino, 15 morti nell’ultimo secolo durante la corsa dei tori

L’encierro consiste in una corsa di tori di circa 800 metri, che ha come punto di arrivo la locale arena delle corride: si tiene ogni giorno tra il 7 e il 14 luglio alle ore 8 del mattino, con una durata media tra i tre e i quattro minuti. In cui l’adrenalina è altissima, visto che in tanti si “divertono” a farsi inseguire dagli animali, tentando di non farsi incornare. L’encierro più lungo della storia documentata risale all’l’11 luglio 1959: durò 30 minuti. Il più corto, quello del 14 luglio 2015, terminò in appena 2 minuti e 5 secondi. Purtroppo l’encierro ha visto diverse vittime: 15 tra il 1922 e il 2009, quando il 10 luglio il toro Capuchino uccise un giovane di 27 anni.

Festa di San Firmino, per partecipare all’encierro basta aver compiuto 18 anni

All’encierro, che ha origini medievali e si snoda lungo le strade della città vecchia di Pamplona, possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni: basta superare le recinzioni e attendere la liberazione dei tori. Il più veloce di sempre a raggiungere la plaza de toros è stato l’11 luglio 1997 un toro chiamato Huraño, che impiegò appena 1 minuto e 45 secondi per compiere l’intero percorso. La festa di San Firmino si concluderà il 14 luglio. Il sindaco di Pamplona ha chiesto ai partecipanti molta prudenza, dato l’elevato livello di circolazione del Coronavirus.