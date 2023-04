Spagna, l’ex re Juan Carlos I avrebbe una «figlia segreta»

Il re di Spagna Felipe VI, la principessa Elena e la principessa Cristina. Juan Carlos I, ex monarca iberico, ha dato alla luce questi tre eredi. Ma da oggi, dopo un estratto dal libro King Corp pubblicato sulla testa online El Confidencial, i cittadini spagnoli si interrogano su una misteriosa quarta figlia. Juan Carlos I ha davvero un’altra erede, nata da una relazione extra-coniugale con un’aristocratica? Secondo i giornalisti Juan Maria Olmo e Davide Fernandez, cronisti di El Confidencial e Infobae, nonché autori del libro che potrebbe diventare un nuovo best seller in Spagna, è così. E la «figlia segreta» di Juan Carlos I si chiamerebbe Alejandra.

Il libro King Corp esce l’8 maggio

Uscirà l’8 maggio il libro scritto dai due giornalisti Juan Maria Olmo e Davide Fernandez dal titolo King Corp: l’impero mai raccontato di Juan Carlos I, edito da Libros del K.O. e incentrato sulla vita dell’ex monarca. I due cronisti ne hanno lanciato un estratto che ora fa discutere, in cui sparla della presunta figlia dell’ex re. Sarebbe più giovane dei tre figli legittimi, nati dalla regina emerita Sofia, la moglie di Juan Carlos I, e sarebbe cresciuta in una famiglia dell’alta società di Madrid. La donna, che ora invece ha formato una famiglia propria, non sarebbe mai stata a conoscenza del legame con Juan Carlos I. Ma secondo Olmo e Fernandez, all’interno della famiglia reale spagnola «tutti lo sanno».

L’ex re smentisce: «Non ho un’altra figlia»

Intanto è stato lo stesso Juan Carlos I a smentire dalle colonne del quotidiano El Mundo. «Non è vero che ho un’altra figlia», sarebbero state le parole dell’ex monarca. E intanto l’agenzia di stampa Efe ha riportato fonti della Casa Reale di Spagna secondo cui in tanti affermano di «non sapere nulla». El Confidential, invece, è certo: la figlia segreta c’è e almeno tre fonti avrebbero confermato il legame con Juan Carlos I: un’ex amante dell’allora re, un imprenditore e amico dell’uomo e un ex compagno della stessa Alejandra. La voce pare corra da anni negli ambienti aristocratici madrileni. Ciò che è certo, è che il libro, in uscita l’8 maggio, è già attesissimo.