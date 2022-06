Spagna, la carenza di camerieri rischia di mandare in crisi il settore della ristorazione

Dopo due anni di pausa forzata, il turismo sta riprendendo quota in tutto il mondo e alberghi, bar e bed & breakfast sono ritornati in carreggiata, provando a ritrovare i ritmi di pre-pandemia. Eppure, in Spagna come in Italia, la ristorazione sta iniziando a fare i conti con una nuova, preoccupante crisi: la carenza di camerieri.

In Spagna bar e ristoranti faticano a trovare personale

Da Madrid a Maiorca, sono decine di migliaia le posizioni lavorative vacanti con gestori che cercano disperatamente nuovo personale. Come sta succedendo all’Hard Rock Hotel di Ibiza che, arrivato al limite, ha deciso di offrire ai dipendenti un bonus sullo stipendio di 200 euro in cambio di un aiuto nel selezionare nuovi candidati. Un quadro che, a detta degli esperti, è quasi al limite del paradosso: nel Paese, infatti, il tasso di disoccupazione sfiora il 13,4 per cento (più del doppio della media europea, pari al 6,2 per cento), nonostante i 100 mila posti di lavoro disponibili, di cui metà nel settore dell’ospitalità.

«Le persone vengono da me per i colloqui e mi dicono: ‘Ho già tre proposte in ballo’», ha spiegato al Guardian Albert Cabanas, responsabile dell’agenzia di collocamento camareros.com, «prima eravamo noi a dire loro che li avremmo chiamati se avessimo avuto un feedback dal datore. Ora, invece, sono loro a dirci che ci contattano se interessati. Oppure, ancora prima di valutare l’impiego, mettono in chiaro che vogliono lavorare solo dal lunedì al venerdì».

Tra abbandoni obbligati e cambi di rotta

La domanda, a questo punto, è legittima: dove sono finiti tutti i camerieri impiegati nei ristoranti prima del Covid-19? Molti sono immigrati e, davanti all’emergenza sanitaria, hanno preferito ritornare a casa da famiglia e amici. Altri, invece, hanno deciso di rimanere e, anche in virtù di questo sacrificio, potrebbero finalmente beneficiare di una serie di modifiche alla legge sull’immigrazione: in sostanza, il governo iberico avrebbe intenzione di proporre un pacchetto di misure utili a consentire agli stranieri l’inserimento legale nel mondo del lavoro.

Altri ancora, invece, sono stati costretti ad abbandonare l’ingaggio (dal momento che protocolli sanitari e restrizioni hanno messo in ginocchio trattorie, tavole calde e simili più di qualsiasi altro esercizio commerciale) e, trovato un nuovo lavoro, ne hanno soppesato i vantaggi e hanno optato per non ritornare più indietro. È il caso di Jeffrey Feliz Jiménez che, dopo otto anni come cameriere e chef ad Almería, ha mollato tutto per un contratto in una fabbrica di mobili. «In quell’ambito nessuno rispetta gli accordi e non sai mai quante ore dovrai lavorare», ha sottolineato, «devi andare avanti fino alla chiusura, certo, ma l’orario non è mai chiaro e definito e, così, ti ritrovi a fare un sacco di straordinari non pagati».

Trovare lavoro altrove per sopravvivere

Anche quando il lockdown duro è finito, bar e ristoranti si sono barcamenati in un mare di complicazioni, tra aperture contingentate e turni lavorativi dimezzati. Condizioni che hanno scoraggiato ulteriormente le nuove leve ad approcciarsi alla professione. Oltre al fatto che, in base a quanto riportato da recenti sondaggi del governo, soltanto il 10 per cento dei lavoratori del settore gode di un contratto a tempo indeterminato e fin troppi non hanno diritto all’indennità di congedo. Una delle ragioni più ovvie di questa scarsità di personale è legata a una semplice questione di sopravvivenza: per mantenersi, molti lavoratori non hanno potuto attendere la ripresa dell’attività turistica e, approfittando del fatto che altri mercati come quello delle costruzioni o della logistica hanno sperimentato una ripresa più rapida, si sono mossi per cercare posto altrove.

«Nessuno avrebbe mai immaginato di trovarsi nella situazione in cui siamo stati catapultati», ha proseguito Cabanos, «il flusso turistico si è interrotto da un giorno all’altro e tanta gente ha dovuto ricostruire da zero la propria carriera, scoprendone magari una declinazione nuova e più compatibile con la gestione della vita familiare. Chi fa il ristoratore o chi serve ai tavoli non ha che il lunedì libero e poco tempo da passare coi propri cari. Se, invece, lavori come muratore, magari hai uno stipendio più basso ma ti godi i weekend e le feste di Natale e di Pasqua». Una motivazione abbracciata anche da chi, ad esempio, ha approfittato delle chiusure per ripensare al proprio futuro. Monica Zajac si è trasferita a Barcellona dalla Polonia sette anni fa, ha fatto la barista e, a un certo punto, nel tentativo di ritagliarsi del tempo per studiare psicoterapia, ha deciso di cambiare rotta e accettare un lavoro d’ufficio. «Stare a contatto col pubblico così tanto tempo può essere faticoso», ha dichiarato, «i clienti non sono sempre così gradevoli come vorresti. La vita è breve e bisogna trovare il coraggio di seguire i propri sogni».

Questione di reputazione

La seconda motivazione alla base di questa penuria, invece, sarebbe lo stigma legato al lavoro di cameriere. Secondo i dati forniti dai sindacati, nell’ultimo ventennio i posti nella categoria sono raddoppiati da 900 mila a 1,8 milioni ma i proprietari degli esercizi fanno fatica a trovare dipendenti preparati e con un’expertise tecnica alle spalle, soprattutto tra i giovani. «Il pregiudizio legato alla reputazione ha ancora una certa influenza», ha precisato Patrick Pescetto, gestore della catena di caffè Buenas Migas, «molti trattano il mestiere come se fosse un lavoro di cui vergognarsi e sono tanti gli studenti che arrivano giusto per una stagione, racimolare un po’ di soldi e andare via. E noi ci ritroviamo sempre allo stesso punto, senza un team su cui contare».

Cosa succede in Italia

Il problema, ovviamente, non riguarda solo la Spagna. Anche in Italia, infatti, la polemica sulla scarsità di aiuto cuochi e camerieri tiene banco da anni e, di recente, le ultime dichiarazioni di noti chef come Alessandro Borghese, Filippo La Mantia e Gianfranco Vissani hanno contribuito a rinfocolarla. C’è chi dice che il Covid abbia incancrenito una situazione già complessa, prestando il fianco a un valzer di chiusure già endemico, chi addossa la responsabilità al reddito di cittadinanza e chi pensa che i ragazzi siano troppo esigenti e poco volenterosi per sporcarsi le mani e fare gavetta. Eppure le cifre parlano chiaro e mettono nero su bianco una verità che, con le cause messe in campo nei dibattiti televisivi e sui social, c’entra ben poco. Le riaperture non sono state semplici e i dati attestano oggettivamente una macroscopica mancanza di personale (i report di Unioncamere parlano di 51 mila posti vacanti solo nei locali di somministrazione e di più di 300 mila nell’intero comparto del turismo) ma non va dimenticato che, in dieci anni, il numero delle aperture in Italia è raddoppiato.

Una crescita esponenziale al punto che oggi si conta un bar o un ristorante ogni 180 abitanti, quasi come Albania e Spagna. Al di là di questo, però, il vulnus più problematico è un altro. Chi assume nella ristorazione, infatti, richiede turni di almeno sette ore per cinque o sei giorni a settimana (sabato e domenica inclusi) per stipendi inaccettabili rispetto alla mole di lavoro da sobbarcarsi (collocati più o meno nella fascia compresa tra gli 800 e i 1100 al mese e lontani dallo standard imposto dal contratto nazionale del turismo, che fa riferimento a una forbice che va dai 1454 euro lordi fino ai 1643 a seconda di ruoli e responsabilità). Accordi che, quando non si lavora in nero, durano da 1 a 6 mesi e solo dopo un lungo periodo di prova. Una prospettiva poco stimolante che le nuove generazioni lottano per cambiare, reclamando fiducia, formazione e retribuzioni dignitose e contrastando forme di sfruttamento ai limiti della legalità.