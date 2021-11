Spagna, corsa ai rifornimenti per il terrore del black out

Che il gran apagón sia un rischio reale o una grande bufala poco importa. Gli spagnoli, di fronte alla possibilità di vivere un lungo black out energetico corrono al riparo. Con i prezzi della luce alle stelle e la paura che una centrale elettrica possa saltare lasciando al buio tutto il paese nella penisola iberica i cittadini spagnoli hanno dato il via ad acquisti compulsivi di bombole di butano, fornelli da campeggio, torce e batterie.

Da dove nasce il terrore del black out

Alla base di questi timori, che secondo i responsabili della gestione delle reti elettriche sono infondati, c’è una campagna lanciata giorni fa dal governo e dalle forze armate austriache, con la quale si avverte della possibilità «realistica» che ci sia un black-out a livello continentale e si offrono consigli alla popolazione per prepararsi di fronte a tale eventualità.

Nel frattempo, è scattata la corsa per acquistare prodotti che possano permettere di sopperire alla mancanza di elettricità. Situazione che ricorda quella scattata all’inizio della pandemia, quando si diffuse la falsa voce che sarebbero potuti venire a mancare prodotti come la carta igienica.

Black out in Spagna, cosa dicono le autorità

Ma secondo autorità ed esperti spagnoli, è altamente improbabile che possa accadere un black-out di grandi proporzioni nel Paese, grazie alla sua minore dipendenza energetica e alla maggiore diversificazione delle fonti d’energia su cui può contare rispetto ad altri Stati. «Non c’è nessun indizio oggettivo che faccia pensare che possa aver luogo un evento di queste caratteristiche nel nostro Paese», afferma un comunicato della Rete Elettrica Spagnola, il gruppo che gestisce il sistema elettrico nazionale.

Panico e mala informazione hanno però fatto sì che il terrore del black out viaggiasse su internet e nelle chat di messaggeria istantanea. Lì, i complottisti hanno trovato persino correlazione tra un eventuale blackout e la pandemia di Coronavirus: il controllo sanitario e il buio totale come strumenti per stabilire quello che gli esperti della cospirazione chiamano «nuovo ordine mondiale».