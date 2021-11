«Spadafora, outing coraggioso!», «Spadafora fa outing», «outing di Spadafora, ex ministro 5 stelle», «outing di Spadafora in tv». Sono alcuni dei titoli con cui diversi media hanno dato notizia della confessione fatta da Vincenzo Spadafora sulla propria omosessualità a Fabio Fazio nella puntata del 7 novembre di Che tempo che fa.

La differenza abissale tra coming out e outing

La notizia c’è, ovviamente, peccato che, ancora una volta, si faccia confusione tra il termine “coming out” (la dichiarazione di Spadafora) e “outing”. La differenza non è di poco conto, perché si tratta di due situazioni completamente opposte: fare coming out (of the closet), letteralmente “uscire dall’armadio”, cioè dal nascondiglio, significa rivelare spontaneamente qualcosa di sé, con l’outing, invece, qualcuno viene, non spontaneamente, “outed”, cioè buttato fuori – alias “sputtanato” da qualcun altro con vari fini, soprattutto di delegittimazione politica.

L’outing come arma politica inaugurata a New York negli Anni 90

L’outing come arma politica ha anche un luogo e una data di nascita ben definiti. E anche un “inventore” e teorizzatore altrettanto preciso. Siamo negli Usa degli Anni 90, quando, il mondo LGBT, sempre più frustrato dalla lentezza delle leggi a tutela dei diritti civili degli omosessuali e per l’indifferenza delle istituzioni per la dilagante epidemia di Aids, rivendica il diritto morale a costringere le persone a dichiarare la propria omosessualità, sia per forzarli ad aiutare il movimento, sia per neutralizzarli quali oppositori. Perché gli obiettivi principali sono le personalità pubbliche e i leader religiosi che hanno una vita privata omosessuale, ma che pubblicamente sostengono misure contro i gay. A mettere in pratica questa rivendicazione un giornalista, e attivista gay, newyorkese (di famiglia pugliese), Michelangelo Signorile. Dalla sua rivista OutWeek, Signorile avvia una costante attività di outing di figure pubbliche (soprattutto politiche e religiose) che, segretamente omosessuali, abusavano del loro potere e della loro influenza per appoggiare politiche particolarmente omofobe per allontanare da sé ogni sospetto.

Tra le vittime eccellenti di outing Giulio Cesare, Johann Winckelmann e Friedrich Alfred Krupp

Ben prima di Signorile, tuttavia, si sono registrati, nel corso della storia, molti casi outing di personaggi famosi, alcuni con esiti anche tragici. Tra quelli più antichi quello di Giulio Cesare, valoroso combattente e uomo di comando, delle cui inclinazioni omosessuali pare fossero in molti a conoscenza, caduto vittima di un outing plurimo: ne scrissero infatti Dolabella, Curio e il vecchio Bibulo che lo definirono «il rivale della regina», «postribolo di Nicomede» (re di Bitinia) e «Regina di Bitinia». Celebre anche il caso di Johann Winckelmann, padre della moderna storia dell’arte, “sputtanato” da Giacomo Casanova che, nella sua monumentale bibliografia, racconta di aver trovato un giorno, a Roma, in casa dello studioso prussiano, un giovane e bel ragazzetto, intento a tirarsi su le braghe “lesto lesto”, in un evidente tentativo di ricomporsi in fretta e furia. Vittima di outing fu anche il magnate dell’industria Friedrich Alfred (Fritz) Krupp, che usava trascorrere le vacanze estive a Capri e che, accusato dalla stampa tedesca di consumare orge con i giovani isolani, non resse alla vergogna e si suicidò nel 1902. E sempre di quegli anni è il celebre scandalo scoppiato presso la corte dell’imperatore Guglielmo II. Al centro della vicenda l’intima amicizia tra il principe omosessuale Philipp von Eulenburg e l’imperatore che lo avrebbe voluto addirittura come Cancelliere al posto di Bismark. Il giornalista Maximilian Harden, al corrente della relazione ambigua tra il principe e il Kaiser, iniziò a ricattare von Eulenburg, costringendolo alle dimissioni da ambasciatore a Vienna e al ritiro in campagna e poi in Svizzera.

Gli outing post mortem

Famoso anche l’outing post mortem del celeberrimo scrittore Mishima Yukio, suicidatosi nel 1970 con il rituale classico del suppuku (harakiri), compiuto dal romanziere Fukushima Jiro che, nel 1977, pubblicò una autobiografia – La spada e il rossetto – incentrata per buona parte sulla relazione avuta in gioventù con Mishima. E post mortem è avvenuto anche l’outing di Jörg Haider, leader di primo piano dell’estrema destra austriaca, morto in un incidente stradale nel 2008. Della presunta omosessualità dello sposatissimo Haider si vociferava già molto, ma è dopo l’incidente che i tabloid sganciano la bomba: Haider era morto al volante della sua auto alticcio e reduce da una serata in una discoteca gay. A sparare il colpo di grazia fu poi il biondo e aitante 27enne Stefan Petzner, fedelissimo di Haider, che, dopo le esequie, in un’intervista dichiarò che la relazione con il politico andava oltre l’amicizia e che «Jörg era l’uomo della mia vita». In realtà, il termine usato da Petzner, Lebensmensch, ha un significato anche meno malizioso, definendo un rapporto tra mentore e discepolo. Ma i media popolari ci sguazzarono comunque a lungo.

Le accuse di Peyrefitte a Paolo VI

Un altro celeberrimo caso di outing si registrò anche nei confronti di un pontefice, Paolo VI. Nell’aprile del 1976, lo scrittore omosessuale francese Roger Peyrefitte, collaborazionista dei nazisti all’epoca di Vichy e autore del celeberrimo Le amicizie particolari, attaccò frontalmente il papa, reo di aver definito l’omosessualità come «pratica disordinata» e dichiarò pubblicamente che Giovanni Montini, quando era arcivescovo di Milano, negli Anni 60, ebbe una relazione amorosa con l’attore teatrale e televisivo, omosessuale, Paolo Carlini (Montini gli avrebbe persino reso omaggio assumendone il nome da pontefice). Paolo VI reagì denunciando dal balcone del Palazzo Apostolico la domenica delle palme 1976 «le cose calunniose e orribili che sono state dette sulla mia santa persona […]», mentre in tutto il mondo venivano organizzate veglie di preghiera per il papa. In realtà, la vicenda aveva un precedente: nel 1967, il settimanale L’Espresso rivelò che la presunta relazione tra il papa e l’attore era al centro di dossier con i quali, forse da parte di servizi segreti deviati (e forse con il coinvolgimento dell’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat) si cercò di ricattare il pontefice, colpevole di una eccessiva apertura verso i comunisti.

