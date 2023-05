SpaceX, con Vast in arrivo la prima stazione spaziale privata

Nonostante il fallimento di Starship e le conseguenti polemiche sulla sicurezza, SpaceX prosegue la propria corsa verso le stelle. L’azienda di Elon Musk ha infatti appena stretto un accordo, le cui cifre non sono note, con la start up californiana Vast per lanciare in orbita la prima stazione spaziale privata con un razzo Falcon 9. Prevista per agosto 2025, opererà in modo indipendente per un po’ di tempo, prima di agganciarsi come modulo ad una struttura a gravità artificiale di oltre 100 metri. Tanti però ancora i dubbi, tra cui lo sviluppo stesso della struttura e il primato sulla concorrenza, che già si preannuncia agguerrita. Tra le forze in campo anche Blue Origin di Jeff Bezos.

Cosa sappiamo sulla prima stazione spaziale privata di SpaceX e Vast

Ad annunciare l’accordo è stata la stessa Vast, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale ieri 10 maggio. Ha infatti presentato il progetto per Haven-1, la prima stazione spaziale privata e commerciale della storia. La sola realizzazione della struttura costerà oltre 300 milioni di dollari e il lancio in orbita dovrebbe avvenire non prima di agosto 2025 tramite il Falcon 9 di SpaceX. Poco tempo dopo, toccherà alla missione Vast-1, la prima con equipaggio umano. Vi saranno quattro astronauti, non necessariamente professionisti, ma anche privati coinvolti in progetti di natura scientifica e filantropica. L’azienda infatti prevede un addestramento per i candidati che insegnerà loro come governare una navicella, effettuare procedure di emergenza e usare le tute spaziali. Sul sito web è presente un apposito modulo per presentare la propria prenotazione, anche se i prezzi non sono disponibili.

Announcing the Haven-1 and Vast-1 missions to low-Earth orbit. Launched by @SpaceX, Haven-1 is scheduled to be the world’s first commercial space station and will be visited by a crew of four aboard a Dragon spacecraft during Vast-1 → https://t.co/ToxFSiyQJj pic.twitter.com/YSPrM9Krtr — VΛST (@vast) May 10, 2023

L’equipaggio, una volta raggiunta Haven-1, rimarrà in orbita per un mese prima di tornare sulla Terra a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Sulla stazione spaziale privata di Vast, gli astronauti troveranno connessione Wi-Fi costante e una grande cupola per scattare fotografie del nostro pianeta. Come sottolinea anche la Cnn, tuttavia, la strada è ancora lunga. Prima di dare concretezza al proprio sogno, Vast dovrà eseguire una ricca serie di test delle tecnologie che occorreranno per il funzionamento della stazione, dalle manovre in orbita alla comunicazione. «Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio», ha affermato il Ceo di Vast Jed McCaleb in una nota ufficiale, ringraziando SpaceX per la partnership. «Sono i primi passi per lanciare stazioni spaziali a gravità artificiale nell’orbita bassa della Terra».

La missione sarà il primo passo per una struttura più grande

Il lancio in orbita di Haven-1 e la missione Vast-1 saranno tuttavia solo un punto di partenza per un piano ben più ampio e audace. La start up di Los Angeles intende infatti, in caso di successo, dare vita negli Anni ’30 del nostro secolo a un’enorme stazione spaziale privata lunga più di 100 metri. L’attuale struttura sarà in tal modo uno dei tanti moduli che si uniranno per dare vita a un complesso più grande e articolato che sarà in grado di produrre gravità artificiale. La particolarità? Sfrutterà la rotazione su se stessa, come già anticipato in passato da tanti film e serie tv, da 2001 Odissea nello spazio a Star Trek. Una vera rivoluzione che, prima di concretizzarsi, sarà al centro di numerosi test nei prossimi anni. Inoltre, per poter lanciare in orbita tutti i moduli necessari, occorrerà il supporto di Starship, il potente razzo esploso nel recente test di SpaceX a Boca Chica.

Nonostante i ricchi investimenti, Vast è solo uno dei tanti giocatori di una corsa allo spazio sempre più agguerrita. Con la ISS pronta al pensionamento entro fine decennio, numerose aziende private stanno pianificando le proprie stazioni spaziali per i prossimi anni. Blue Origin, di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, spera di lanciare in orbita la sua Orbital Reef entro il 2030. Voyager Space, assieme a Nanoracks e Lockheed Martin, sta invece costruendo una stazione in grado di servire astronauti e ricercatori di tutto il mondo anche in condizioni di microgravità.