SpaceX lancia Starship e Super Heavy: viaggio, orario e dove vedere la diretta

SpaceX prova a fare la storia. L’azienda di Elon Musk ha in programma di lanciare oggi 17 aprile la navicella Starship grazie a Super Heavy, il razzo più potente mai costruito. Annunciato come l’evento più importante del 2023, rappresenterà il primo passo per il ritorno dell’uomo sulla Luna e forse anche per mettere il primo piede su Marte. Il lancio è previsto fra le 14 e le 16.30 italiane da Starbase, la stazione di Boca Chica, in Texas. Diversi però gli interrogativi, tanto che lo stesso Musk ha parlato di «grande successo» qualora non dovessero verificarsi incidenti. L’evento sarà visibile in diretta sul canale Youtube di SpaceX 45 minuti prima del lancio oltre che sul canale Focus, in onda alle 13.15. Già numerosi gli appassionati che si stanno radunando per assistere alla partenza.

Space X lancia Starship: potenza, caratteristiche e viaggio della navicella

Il veicolo di SpaceX vanta due componenti. Si tratta della navicella Starship SN24 e del razzo Super Heavy, un colosso da 120 metri di altezza. Vantando il doppio della potenza di SLS, il vettore realizzato dalla Nasa, è in grado di portare in orbita il doppio del carico e di rifornirsi direttamente dopo aver lasciato la Terra. In partenza dalla stazione Starbase al confine con il Messico, decollerà grazie alla potenza di Super Heavy, il più grande e potente razzo mai costruito dall’umanità. Vanta l’alimentazione di 33 motori Raptor, booster che utilizzano una combustione a stadi di ossigeno e metano liquidi. Fra questi, 13 si troveranno al centro mentre i restanti 20 saranno posizionati lungo il perimetro. In totale si stima possano generare una spinta pari a 7.5 milioni di chilogrammi, circa 230 tonnellate l’uno, polverizzando il record che SLS ha segnato con il lancio di Artemis 1.

Starship launch attempt in ~7 hours — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

Il lancio è attualmente previsto in una finestra fra le 14 e le 16.30 italiane, ma è molto probabile possa subire ritardi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Elon Musk, Ceo di SpaceX, che ha cercato di tenere basse le aspettative. «Ci sono buone possibilità che venga posticipato», ha detto il magnate durante un evento live su Twitter. «Se ci allontaniamo abbastanza dalla rampa di lancio prima che qualcosa vada storto sarà un grande successo». Il lancio di oggi però non porterà Starship al di fuori dell’orbita terrestre. Meno di tre minuti dopo il decollo, Super Heavy terminerà il carburante e si staccherà dalla navicella, rientrando nel Golfo del Messico cinque minuti dopo. Qui si distruggerà, per evitare che il progetto finisca in mani terze. Starship proseguirà invece con un volo suborbitale di circa un’ora e mezza prima di ammarare a largo delle Hawaii.

Il futuro delle missioni spaziali e l’accordo miliardario con la Nasa

Secondo gli esperti, con il progetto Starship Elon Musk ha deciso di mettere in gioco il destino dell’intera SpaceX. Lo stesso Ceo ha sempre dichiarato come obiettivo unico dell’azienda la realizzazione di un veicolo simile, capace di concretizzare il suo sogno di colonizzare Marte. Stando a fonti ufficiali, la navicella sarebbe in grado di trasportare fino a 100 persone per voli interplanetari di lunga durata. Il sistema è infatti completamente riutilizzabile ed è in grado di rifornirsi di propellente anche una volta in orbita. Sarà inoltre in grado di trasportare viaggiatori in un’ora e mezza da un capo all’altro della Terra, completando gran parte dei viaggi internazionali in appena mezzora sfruttando la mancanza di attrito fuori dall’atmosfera. Il tutto, stando al sito ufficiale, a prezzi accessibili per tutti. Starship consentirà di portare satelliti, telescopi spaziali e merci verso la ISS e la Luna.

Obiettivo principe della missione è però quello di segnare una pietra miliare per il prossimo allunaggio, il primo dal 1972. La Nasa ha infatti siglato un contratto da 2.9 miliardi di dollari con SpaceX per utilizzare Starship come lander nella missione Artemis 3. Attualmente in programma per il 2025, intende portare i primi astronauti sul polo sud della Luna, la cui esplorazione promette scoperte senza precedenti. Tuttavia alcuni esperti dubitano che il programma resti invariato.

