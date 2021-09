Questa sera su Italia 1 in prima serata alle 21.20 andrà in onda Space Jam, film del 1996 con protagonista Michael Jordan che affianca, tra peripezie e divertenti avventure, i personaggi dei Looney Tunes e attori navigati come Bill Murray.

Space Jam, la trama del film con Michael Jordan in onda questa sera alle 21.20 su Italia1

Poco dopo il ritiro dal basket Michael Jordan, star dell’NBA annuncia, in una conferenza stampa, l’intenzione di intraprendere una carriera nel baseball, nel quale però si dimostra meno capace. Nel frattempo, in un pianeta lontano, il parco divertimenti di Moron Mountain, gestito dall’alieno malvagio Mr. Swackhammer, sta attraversando una profonda crisi. Per ridar lustro al luna park decide quindi di esibire nuovamente Looney Toons, chiedendo di arruolarli ai suoi sottoposti. Quando gli alieni giungono da Bugs Bunny e soci, però, questi li sfidano a una partita di pallacanestro, credendo di partire avvantaggiati a causa della piccola statura degli extraterrestri. Tuttavia, i Nerdlucks scoprono che i migliori giocatori di pallacanestro giocano nel campionato americano, e così, intrufolandosi alle partite NBA, rubano le abilità di a 5 top player. Grazie al talento di questi, i Nerdlucks si trasformano in Monstars, energumeni praticamente imbattibili. I Looney Toons capiscono di avere anche loro bisogno di aiuto e tentano di arruolare Micheal Jordan, ultima speranza per non essere ridotti in schiavitù.

Space Jam, le altre stelle dell’Nba nel film di questa sera su Italia1

Nlla pellicola del 1996 ci sono molti sportivi, tra cui Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Paul Bradley. Stesso discorso per il nuovo capitolo della saga con i Looney Toons Space Jam: New Legends, ecco quindi stelle dell’NBA come Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, per citarne alcuni.

Space Jam: i cameo degli sportivi nei film

Non solo Space Jam, i cameo degli sportivi nei film sono molti e, come succede ogni volta, riescono a stupire ed emozionare gli spettatori quando vedono quel mix tra fantasia e realtà.

Asterix alle Olimpiadi, anche Michael Schumacher nella corsa delle Bighe

Nel film del 2008 Asterix alle Olimpiadi, diretto da Frédéric Forestier e Thomas Langmann, molti sportivi si sono messi a disposizione nella realizzazione della pellicola. Tra i più famosi ci sono: Amélie Mauresmo, Zinédine Zidane e Tony Parker. Tuttavia a svettare fra loro c’è il duo Jean Todt e Michael Shumacher. Anche nel film, come sulle piste di Formula Uno, i due, al seguito della scuderia rossa, si presentavano come gli imbattibili della corsa.

La profezia dell’Armadillo, il terreno di Adriano Panatta

Nei film Made in Italy, uno dei cameo più divertenti e riusciti, è quello del tennista Adriano Panatta ne La profezia dell’armadillo. Il campione qui si trova a fare i conti con un giovane Michele Rech, alias Zerocalcare, interpretato da Simone Liberati, che non lo riconosce. Dopo un rapido faccia a faccia il campione si sente di dare al giovane fumettista un consiglio: vivere di più e godersi il momento, ovviamente spiegato con qualche riferimento al mondo del tennis.

Taxxi4, Cissé a tutta velocità

Il film è Taxxi 4 del 2007 diretto da Gérard Krawczyk. Quarto capitolo della saga in cui un tassista con una Peugeot, opportunamente modificata, si lancia in folli corse per accompagnare a destinazione i suoi clienti. Uno dei piloti della pellicola è il calciatore Djibril Cissé impegnato in una corsa contro il tempo per giocare il match con il Marsiglia, squadra con cui militava in quegli anni.

Tanti i calciatori attori nei film italiani

Di cameo nei film italiani sul calcio ce ne sono visti parecchi. Tra questi la partecipazione di Gattuso, Paolo Maldini, Costacurta, Shevchenko, Massimo Ambrosini e Dida in Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina. In seguito, fu la volta di L’allenatore nel pallone 2, con Lino Banfi nel ruolo ormai cult di Oronzo Canà, allenatore della Longobarda. Al film parteciparono superstar del calcio italiano come Totti, Del Piero, Toni, Buffon, Galante e Ciccio Graziani.

Lance Armstrong il motivatore

Palle al balzo – Dodgeball, commedia del 2004 con Ben Stiller e Vince Vaughn vanta due grandi apparizioni: Chuck Norris e Lance Armstrong. Mentre quella del primo è più che altro comica, quella del secondo, al tempo delle riprese sei volte vincitore del Tour de France, fornisce al cameo un certo spessore. Il discorso che fece al protagonista fu quello di non arrendersi mai, soprattutto quando le cose sembrano andare per il peggio. Un monito proveniente da una persona in grado di sconfiggere il cancro e considerato per questo esempio di determinazione e grinta.