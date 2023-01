La Soyuz MS-23 dalla Russia all’Iss: recupererà tre astronauti

Il prossimo 20 febbraio partirà dalla Russia una nuova navetta Soyuz MS-23 senza equipaggio. L’agenzia spaziale di Mosca, la Roscosmos, ha reso noto che tra poche settimane partirà la missione per riportare sulla Terra, dalla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti russi Dimitri Petelin e Sergey Prokopyev e lo statunitense Frank Rubio. Una missione di concerto con la Nasa, in pieno spirito di collaborazione dopo le indagini che hanno riguardato la perdita di liquido refrigerante della Soyuz MS-22, rilevata a metà dicembre. Anche quest’ultima sarà rispedita sulla Terra, ma senza equipaggio.

LIVE: NASA and Roscosmos share results from the investigation of the Soyuz MS-22 external coolant leak, and provide an update on @Space_Station operations. https://t.co/eNtppPrRxU

— NASA (@NASA) January 11, 2023