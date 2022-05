Soundcloud, l’intelligenza artificiale identificherà le future hit musicali

È possibile identificare una potenziale hit della musica tramite un semplice algoritmo? Soundcloud, servizio musicale svedese tra i più usati al mondo, ne è convinto. L’azienda ha infatti acquisito Musiio, società da anni impegnata nell’elaborazione di intelligenza artificiale. La sua tecnologia sarà in grado di passare al setaccio i milioni di file presenti sulla piattaforma streaming, scartando i flop e sponsorizzando i potenziali successi. «Sarà il fulcro dell’esperienza di scoperta su Soundcloud», ha affermato la società in una nota riportata da The Verge.

Cosa ha spinto Soundcloud a rivolgersi all’intelligenza artificiale

Come molte altre piattaforme di distribuzione musicale, Soundcloud consente a chiunque di caricare online un file musicale e promuoverlo a suo piacimento. Ciò ha portato il servizio streaming a confrontarsi quotidianamente con un mare magnum di brani, tanto che identificare e di conseguenza promuovere la qualità è diventato sempre più arduo. Attualmente infatti la piattaforma conta 300 milioni di brani di più di 30 milioni di artisti di 190 Paesi. È proprio qui che entrerà in gioco Musiio con la sua tecnologia di intelligenza artificiale. Gli strumenti dell’IA saranno infatti in grado di passare in rassegna decine e decine di ore di musica in pochissimo tempo, selezionando le canzoni che possiedono schemi e caratteristiche di potenziale successo. Per decretarlo, Musiio farà riferimento ai brani in vetta alle classifiche di Soundcloud, comparandone testo e ritmo.

«L’acquisizione di Musiio migliora la nostra strategia per comprendere meglio la musica», ha detto a The Verge Eliah Seton, presidente di Soundcloud. «Si tratta di un aspetto fondamentale della nostra offerta». Come riporta ancora il sito americano, l’azienda svedese non ha reso pubbliche le cifre di acquisizione di Musiio. Tuttavia, lo scorso anno la startup di intelligenza artificiale con sede a Singapore aveva ricevuto una valutazione di circa 10 milioni di dollari. Nonostante il cambio di proprietà, Musiio manterrà i suoi vertici Hazel Savage e Aron Patterson, finora rispettivamente Ceo e Cto. I due ricopriranno le figure di vicepresidenti di Soundcloud per i settori di intelligenza artificiale, intelligenza musicale e machine learning.

Non solo Musiio, gli altri sotfware con intelligenza artificiale nella musica

L’arrivo di Musiio in Soundcloud è però solo l’ultima tappa di un percorso che già da tempo vede l’uso dell’intelligenza artificiale nella scoperta di nuovi talenti musicali. A febbraio era già toccato alla piattaforma indipendente di distribuzione e pubblicazione musicale Tunecore. Circa due mesi fa, l’azienda con sede a Brooklyn aveva annunciato una partnership con la startup Fwaygo, in grado di utilizzare l’IA per associare gli ascoltatori agli artisti. DistroKid fa invece leva su un’intelligenza artificiale di nome Dave che esamina le tracce e le classifica per qualità in base a testo e musicalità.