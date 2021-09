Quattro amici e una soundbar

Non tutti i televisori sono dotati, al momento dell’acquisto, di buoni altoparlanti. Per avere suoni più nitidi e un sistema surround degno dei cinema ci si può affidare a una soundbar. Ecco i 10 migliori accessori audio disponibili sul mercato italiano.

Le 10 migliori soundbar disponibili sul mercato italiano

Samsung HW-Q950A, il lusso del Dolby Atmos

Costa 1.499 euro, ma la qualità è veramente eccezionale. La soundbar di punta di Samsung, HW-Q950A, secondo Wired vanta il miglior Dolby Atmos in circolazione grazie ai due altoparlanti satellite, al subwoofer e alla stessa barra. L’unione di questi tre elementi consente un’elaborazione dei dati audio più agile e concentrata su ciascun canale, creando una vera sensazione di immersione totale. Ottima se accoppiata con una nuova smart tv Samsung (qui le migliori sul mercato), è l’ideale anche per chi non gode di grandi spazi e vuole evitare esasperanti matasse di cavi. Per quanto riguarda gli ingressi, ne sono disponibili due (HDMI e ottico) oltre al collegamento Bluetooth.

2. Sony HT-X8500, qualità e risparmio

Per chi preferisce risparmiare può virare su Sony. A soli 399 euro, sul sito ufficiale è disponibile l’HT-X8500, soundbar dotata come il competitor di Seul di Dolby Atmos 2.1. A differenza di Samsung, Sony ha realizzato un dispositivo a singola unità con subwoofer integrato e capacità di far rimbalzare i suoni sui canali laterali. Come sottolineano da Wired, ha qualche difetto, tra cui spicca una resa non avvolgente come un vero surround, ma in rapporto al prezzo non esiste scelta migliore. Oltre al collegamento Bluetooth, vanta due ingressi HDMI e uno ottico.

3. Roku Smart Soundbar, la soundbar si fa smart

Non solo audio di qualità, ma anche un servizio streaming incorporato. Ecco il pregio principe di Roku Smart Soundbar, ultimo modello dell’azienda californiana. Facile da installare, viene fornita con un supporto per l’audio surround e per i video 4K e High Dynamic Range e consente di riprodurre in streaming film e spettacoli da tutti i servizi. L’aspetto negativo è che al momento dell’acquisto non vanta la presenza di un subwoofer, consigliato se si cerca un suono pulito e più profondo. A livello hardware presenta una porta HDMI, un ingresso USB 2.0 e la possibilità di collegamento Bluetooth o Wi-fi, oltre a un telecomando col supporto vocale. Su Amazon Usa è disponibile al costo di 161,21 dollari (140 euro).

4. Roku Streambar, per i piccoli spazi

Quanti di voi si sono lamentati per la scarsa resa audio delle piccole tv in cucina oppure in ufficio? I momenti ai fornelli oppure le pause dal lavoro non saranno più un problema grazie a Roku Streambar, uno degli ultimi dispositivi rilasciati dall’azienda californiana. Come sottolinea Wired, questo accessorio offre un ottimo suono stereo e un supporto ai servizi streaming. Dotata di ingressi HDMI, USB e ottici, è disponibile sul sito ufficiale di Roku al prezzo di 129 dollari (circa 110 euro).

5. ZVox AccuVoice AV157, un aiuto per chi ha problemi di udito

Piccolo dispositivo, grande offerta. Potrebbe essere riassunta così la proposta di ZVox, azienda impegnata nella realizzazione di prodotti per chi ha problemi di udito. Ed è proprio in questa direzione che viaggia AccuVoice AV157, perfetta per gli utenti che hanno difficoltà a sentire voci e suoni provenienti dallo schermo a causa di disagi fisici. Grazie a un’avanzata tecnologia, questo accessorio elabora il segnale digitale per rendere le voci più distinte e chiare. Dotata di ingresso ottico, è disponibile sul sito ufficiale di ZVox al prezzo di 199,99 dollari (170 euro circa).

6. Sonos Arc Soundbar, per chi pensa in grande

Le ultime proposte delle grandi case di produzione stanno presentando sempre più dispositivi dalle grandi dimensioni, con alcuni televisori che raggiungono quasi i 100 pollici di grandezza. Se rientrate tra coloro che hanno fatto un simile acquisto, allora Wired consiglia Sonos Arc Soundbar. Oltre ad essere il prodotto più adatto per le tv di grossa taglia, è anche considerato fra i più intelligenti. Grazie al supporto ad Alexa, Siri e Google Assistant, Sonos Arc Soundbar è in grado di collegarsi automaticamente a tutti gli altri dispositivi Sonos presenti nelle vicinanze, utilizzabili assieme o singolarmente. Dotata di ingressi HDMI, ottico ed Ethernet, costa 999 euro.

7. Yamaha YAS-209, l’ideale per il salotto

Solo 261,99 euro (prezzo su Amazon) è invece il costo di Yamaha YAS-209, la soundbar-subwoofer ideale per il salotto. Nonostante il suo prezzo davvero accessibile, è in grado di supportare l’assistente vocale di Amazon, Alexa, due modalità di surround virtuali e la piattaforma di streaming musicale Spotify. L’audio è chiaro e profondo, dato che sfrutta la potenza del subwoofer incluso per rafforzare ad esempio i suoni forti del cinema d’azione e i bassi dei brani musicali. Per quanto riguarda l’hardware, Yamaha YAS-209 è dotata di ingressi HDMI, ottico, Ethernet e ARC, oltre alla possibilità di connessione Bluetooth e Wifi.

8. Sennheiser Ambeo Soundbar, per chi non bada a spese

Sennheiser ha aspettato decenni prima di presentare una soundbar, ma il risultato è eccezionale. L’enorme, ma molto costoso Ambeo, mette in mostra le più avanzate qualità di elaborazione audio presenti sul mercato. Anche senza l’aggiunta di altoparlanti satellite per il surround, è in grado di utilizzare la sua tecnologia per diffondere il suono nello spazio con la piena immersione Dolby Atmos. Non è adatta per chi è attento al budget (il costo infatti è di 2500 euro), ma rappresenta la crème de la crème dell’home theater, tanto che presenta anche il Google Chromecast integrato. Tanti anche gli ingressi: 3 porte HDMI, una RCA e una ottica, oltre alle connessioni Bluetooth, Eterneth e Wi-fi.

9. Nakamichi Shockwafe 9.2 Dolby Atmos, perfetto per i gamer

Bassi coinvolgenti e riproduzione iper-realistica sono i tratti distintivi di Soundbar Shockwafe 9.2 Dolby Atmos, realizzato dalla giapponese Nakamichi. Grazie al doppio subwoofer e a una coppia di altoparlanti laterali e posteriori, rappresenta un sistema ideale per chi deve coprire ampi spazi. Supporta tutti i principali formati di surround basati su DTS:X e Dolby Atmos ed è in grado di fornire una resa audio di alto livello sia se si sceglie di guardare un film sia se la si vuole usare durante le sessioni di gaming. Il prezzo, sul sito americano di Amazon, è di 1399 dollari (circa 1200 euro) e presenta un ingresso HDMI, uno ottico e uno coassiale, oltre alla possibilità di collegamento Bluetooth.

10. Enclave Audio CineHome Pro, un cinema wi-fi

Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS Digital surround, Dolby Pro Logic II. E ancora, 11 amplificatori e 14 driver progettati su misura con un subwoofer da 10 pollici. Enclave Audio CineHome Pro rappresenta un must per chi vuole godere di un’esperienza audio quanto più simile possibile a quella di un moderno cinema. È costoso (1599,99 dollari sul sito ufficiale, cui si devono aggiungere le spese di spedizione per l’Italia) ed è sicuramente ingombrante, ma chi è alla ricerca di un sound limpido e avvolgente difficilmente troverà di meglio.