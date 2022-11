Soumahoro, la suocera ammette: «È vero, non abbiamo pagato gli stipendi»

«Si è vero. Non gli abbiamo fatto il contratto e non abbiamo pagato gli stipendi. Ma eravamo in difficoltà». Così Marie Thérèse Mukamitsindo, suocera di Soumahoro ammette il mancato pagamento degli stipendi all’ispettorato del lavoro di Latina. Un ingegnere di 42 anni aveva dichiarato alla testata giornalistica Open di essere stato pagato solo due volte in due anni per il suo lavoro dalla coop Consorzio Aid, che faceva riferimento proprio alla suocera del deputato autosospeso. «Adesso spero che mi paghi» ha commentato l’ingegnere mentre usciva dall’aula.

Soumahoro, la suocera ammette gli stipendi non pagati

Nella causa all’ispettorato – che si è conclusa con un accordo – ci sarebbe anche la coop della figlia di Maria Thérèse e moglie di Soumahoro, la coop Karibu. Infatti, con l’ingegnere erano presenti anche Mohamed El Motaraji e Stefania Di Ruocco. Per la Di Ruocco ci si è accordati con la somma di 21 mila euro. Il sindacato Uiltucs parlerebbe però di denunce per oltre 400 mila euro da parte di dipendenti che non sarebbero stati pagati.

«Lo sapevamo. Lo sapevano tutti. Solo il sindacalista della Uiltucs ci ha ascoltato. Anche Soumahoro lo sapeva. Veniva a portare la spesa per i ragazzi minorenni che erano trattati male, spesso non gli davano la colazione, poco cibo, vestiti usati ed erano costretti a lavorare fuori per comprarsi quello di cui avevano bisogno perché gli toglievano anche il pocket money e quindi non andavano a scuola. È andata avanti sempre con scuse, sempre dicendo che aveva i soldi bloccati e non poteva pagare, anche oggi lo ha fatto. Però alla fine ha firmato l’accordo. Quindi spero che adesso tutto finisca» ha spiegato l’ingegnere Youssef Kadmiri, 42enne marocchino.

Gli stipendi non sarebbero stati pagati: le indagini

Per quanto riguarda la dipendente non pagata, l’accordo prevede che la signora riceva – seppur a rate – stipendi e tredicesime non versati tra il gennaio 2021 e l’ottobre del 2022, la tredicesima del 2020 e il tfr relativo al periodo 1 gennaio 2016-31 ottobre 2022.

Ora le indagini proseguono per capire dove sia finito il denaro dei fondi pubblici se, da quanto si evince nella causa di oggi, non sarebbero stati usati per gli stipendi.