Soumahoro, la moglie chiede tabulati telefonici alla procura

Il difensore della moglie di Soumahoro Lorenzo Borrè ha chiesto alla procura di Latina i tabulati telefonici. Gli inquirenti stanno indagando sulla gestione della cooperativa Karibù con l’accusa di evasione fiscale. Secondo il legale, i tabulati potrebbero dimostrare che la donna non era presente alla gestione della cooperativa nel periodo oggetto di indagine da parte della procura.

Soumahoro, la moglie Liliane Muraketete chiede tabulati telefonici alla procura

La richiesta arriva dopo che il legale di Liliane Murekatete aveva richiesto, ma non ottenuto, l’annullamento della misura cautelare di sequestro dei beni della moglie di Aboubakar Soumahoro. In quell’occasione, la procura avrebbe contestato alla donna una firma apposta su un documento notarile. Questa prova secondo chi indaga smentirebbe quanto dichiarato dalla moglie del deputato, secondo la quale non era lei a gestire la cooperativa.

La richiesta dei tabulati telefonici per l’avvocato consentirebbe di geolocalizzare i movimenti della sua assistita nel momento in cui la procura ipotizza che la signora fosse all’assemblea dei soci per firmare davanti al notaio. L’assemblea si sarebbe tenuta il 18 maggio 2019.

Cosa sta succedendo

L’indagine riguarderebbe anche la madre della donna, Marie Therese Mukamitsindo e il fratello di Liliane Michel Rukundo. Nel dicembre 2022 la procura di Latina ha disposto il sequestro preventivo di quasi 650 mila euro. Secondo le accuse, tra il 2015 e il 2019, la cooperativa avrebbe eseguito illeciti di natura tributaria, tra cui anche false fatturazioni.

Ora le indagini si sposterebbero alle fatture emesse nel 2020 e nel 2021. Secondo gli inquirenti, ci sarebbero state due società schermo, che avrebbero emesso false fatturazioni e inviato dei bonifici all’estero. La cooperativa Karibù avrebbe inserito quelle fatture come spese e per giustificare nuove richieste di fondi per i migranti i quali, sempre secondo le indagini, avrebbero vissuto in condizioni precarie. In più, stando ad alcuni lavoratori della cooperativa, alcune mensilità sarebbero saltate.