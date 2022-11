Soumahoro in lacrime: «Mi volete morto, sono una persona pulita»

«Mi dite cosa vi ho fatto? Da una vita sto lottando per i diritti delle persone. Vent’anni per strada a lottare per dare dignità alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto. Ho sempre lottato». Lo dice in lacrime Aboubakar Soumahoro, deputato eletto con Alleanza Verdi-Sinistra in un video postato su Facebook. «Voi avete paura delle mie idee, di chi lotta. Pensate di seppellirmi ma non mi seppellirete. Sono giorni che non dormo. Io non lotto solo per Aboubakar, non ho mai lottato per Aboubakar. Ho lottato per le persone che voi avete abbandonato».

La difesa della moglie da parte del deputato

«Mia moglie è attualmente disoccupata, è iscritta all’Inps, non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? Quando l’ho conosciuta lavorava già nell’ambito dell’accoglienza», aggiunge Soumahoro, “sollevando” la moglie dalle accuse rivolte alle cooperative Karibu e Consorzio Aid ma tenendo (anche per se) qualche dubbio sull’operato della suocera: «Chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa, e io sarò il primo ad andare lì, a lottare, a scioperare con i dipendenti e difendere i loro diritti».

«La montagna di fango non seppellirà le mie idee»

Ieri una donna che fino al 31 maggio ha lavorato come cuoca e interprete in una delle strutture gestite da Consorzio Aid, ha confermato le denunce choc di sfruttamento fatte dai migranti, che avevano dato il via agli accertamenti. «La montagna di fango non seppellirà le mie idee, probabilmente riuscirete a seppellirmi fisicamente, ma non riuscirete mai a seppellire le nostre idee, le idee degli invisibili. Io sono una persona integra, pulita», rivendica il parlamentare nel video postato su Facebook, che ha già minacciato querele.