Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare

Il deputato Aboubakar Soumahoro si sarebbe autosospeso dal gruppo parlamentare di Verdi-Sinistra italiana. Pur ribadendo la sua estraneità alla vicenda legata alla gestione delle cooperative Karibu e Consorzio Aid, a lui vicine e su cui sta indagando la Procura di Latina, il sindacalista ha deciso di mettere un punto alle indiscrezioni relative a una possibile sospensione dei vertici del partito. La notizia arriva dopo una nuova riunione che ha visto protagonisti lo stesso Soumahoro e i leader di partito Bonelli, Fratoianni e Zanella. L’incontro di stamattina è stato decisivo, dopo il vertice di oltre tre ore tenutosi ieri sera.

La nota di Verdi e Sinistra italiana: «Rispettiamo scelta non dovuta»

A ufficializzare l’autosospensione sono i vertici del partito con una nota. Verdi e Sinistra italiana scrivono: «Abbiamo incontrato Aboubakar Soumahoro per discutere ed approfondire le vicende che da giorni sono al centro della cronaca. Lo abbiamo trovato sereno e determinato. Aboubakar Soumahoro ci ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l’intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni giornalistiche ribadendo la sua assoluta estraneità alle vicende. Naturalmente sarà lui a farlo, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni. Perché questo avvenga con la massima libertà Aboubakar Soumahoro ci ha comunicato la decisione di autosospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Rispettiamo questa scelta che, seppur non dovuta, mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell’impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso con Aboubakar. Siamo fiduciosi, considerato quanto riferitoci, che la vicenda possa essere chiarita in tempi rapidi e senza alcuna ombra».

Le indagini sulle cooperative aperte da mesi

La Procura di Latina sta indagando sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid, gestite dalla suocera e dalla compagna di Aboubakar Soumahoro, che non ha alcun ruolo all’interno delle cooperative. Il deputato non risulta coinvolto a nessun titolo nell’inchiesta, aperta per far luce sulle accuse di sfruttamento di minorenni sul lavoro all’interno dei centri di accoglienza in questione e per malversazione. Dalle prime denunce risalenti a una settimana fa, la situazione per Soumahoro si è complicata. Le indagini in realtà sono aperte ormai da mesi, perché le prime denunce alla procura sono arrivate a giugno. Oggi è emerso che anche l’ispettorato del lavoro tenta di fare luce sulle vicenda da diversi mesi.