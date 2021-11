Sotto il vulcano stasera su Rai2: viaggio nei vulcani d’Italia

Appuntamento, stasera 22 novembre alle 21,20 su Rai2, con la scienza e la ricerca. Sotto il vulcano, prodotto da Rai Documentari in collaborazione con France Télévision, andrà alla scoperta dei grandi crateri d’Italia, che con la loro presenza e attività minacciano costantemente vaste zone popolate. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sotto il vulcano, temi e ospiti di stasera 22 novembre 2021 su Rai1

Fascino e mistero circondano da sempre i vulcani della Terra, giganti della natura che hanno influenzato anche sviluppo e vita quotidiana delle popolazioni che vivono alle loro pendici. Sotto il vulcano accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei loro segreti grazie a due ospiti speciali. Interverranno Piergiorgio Scarlato, vulcanologo che ha lavorato alla recente eruzione del vulcano a Las Palmas, e Manuela Ventura, attrice di Catania che racconterà cosa significa vivere a stretto contatto con un vulcano attivo.

Sotto il vulcano: i Campi Flegrei e la catena vulcanica nel meridione

Spazio anche a Ischia, con l’Epomeo vulcano ancora in attività, e ai Campi Flegrei, nascosti nel sottosuolo e nel fondo del Golfo di Napoli, la cui potenza distruttrice è paragonabile allo Yellowstone. La sua presenza pende come una spada di Damocle sulla testa di tre milioni di napoletani che abitano nella zona ignari della sua presenza. Sotto il vulcano racconterà anche il lavoro sul Vesuvio, dove i ricercatori monitorano costantemente l’attività per prevenire eventuali eruzioni future.

Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei sono però solo parte di una lunga catena che si estende in tutto il meridione al centro del Mar Tirreno, passando per le Eolie, Stromboli e giungendo fino all’Etna siciliano. Tanti gli interrogativi cui si cercherà risposta: è irrinunciabile vivere alle pendici di un vulcano? Gli abitanti sono consci della potenza della natura? Importanti saranno in tal senso le parole degli esperti dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che riunisce più di 70 tra i maggiori studiosi di tutte le discipline utili a tenere sotto controllo il magma sotterraneo.

Sotto il vulcano: CNR, Oxford e INGV, gli esperti ospiti del documentario

Sotto il vulcano si avvarrà del contributo di esperti di più settori e centri di ricerca. Dalla sala di monitoraggio dell’INGV agli studi del CNR, passando per le università di Oxford, California e il CNRS francese. La lunga analisi descriverà anche il fenomeno del bradisismo, ossia il sollevamento e abbassamento costante del suolo di oltre due metri. Suo simbolo principale è il tempio di Serapide a Pozzuoli, oggi misura di riferimento capace di evidenziare movimenti ciclici alla pari delle tecnologie moderne.

Spazio all’aspetto sociale e antropologico, per capire le influenze dei vulcani sull’economia della regione che, grazie ai raccolti abbondanti, offre prodotti di alta qualità. Simbolo d’eccellenza è il vino, capace di ispirare miti e culti religiosi come quello di Dioniso, divinità antica cui è associata la stessa identità del Vesuvio. Sotto il vulcano analizzerà le tecniche di costruzione, con le città dominate da tufo, pozzolana e strade lastricate di basolati in pietra vulcanica.

