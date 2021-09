Sotto il sole di Riccione: carriera e vita privata di Cristiano Caccamo, protagonista del film in onda stasera su Canale 5

Dopo l’esordio su Netflix a luglio 2020, Sotto il sole di Riccione arriva in prima tivù su Canale 5. Stasera, martedì 21 settembre 2021, alle 21.25, i telespettatori avranno l’occasione di conoscere Ciro, Vincenzo, Camilla, Guenda, Furio, Tommy, Emma e tutta l’allegra combriccola di adolescenti protagonisti del teen movie diretto dagli YouNuts. Al centro della storia, le avventure e disavventure dei ragazzi che, nel bel mezzo di un’estate in riviera romagnola, si trovano a fare i conti con amori, incomprensioni, nuove amicizie e momenti difficili. Quella che sembrava una semplice vacanza si rivelerà ben presto un’occasione per dare una svolta alla propria vita. Ciro capirà se perseverare nel sogno di diventare cantante o cambiare strada. Marco, da sempre innamorato di Guenda, proverà a seguire i consigli del bagnino in pensione Gualtiero per tentare il tutto per tutto con la ragazza dei suoi sogni. E Vincenzo, giovane non vedente con una mamma particolarmente apprensiva, troverà il coraggio di farsi dei nuovi amici e con loro scoprirà che la sua malattia non può e non deve essere un ostacolo. Soprattutto in amore. Sullo sfondo, le peripezie degli adulti. Che, tra un dramma adolescenziale e l’altro, si troveranno faccia a faccia con sentimenti che non credevano più di poter rivivere.

Sotto il sole di Riccione: le cose da sapere sul film in onda stasera su Canale 5

Sotto il sole di Riccione: nel cast anche Isabella Ferrari e Andrea Roncato

Accanto a veterani del cinema e della tivù come Isabella Ferrari (Irene, la madre di Vincenzo), Andrea Roncato (Gualtiero) e Luca Ward (Lucio), troviamo un ampio parterre di talentuosi attori e attrici emergenti. Tra cui, Cristiano Caccamo (Ciro), Ludovica Martino (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Vincenzo), Saul Nanni (Marco), Claudia Tranchese (Emma), Fotinì Peluso (Guenda), Giulia Schiavo (Mara), Davide Calgaro (Furio), Maria Luisa De Crescenzo (Bea) e Matteo Oscar Giuggioli (Tommy).

Sotto il sole di Riccione: chi è Cristiano Caccamo

Classe 1989, l’attore calabrese Cristiano Caccamo ha coltivato, sin da subito, il suo amore per la recitazione, senza mai pensare a una strada alternativa. Dopo il diploma al Centro sperimentale di cinematografia, nel 2010 ha esordito a teatro nell’opera Ciechi. Ma è stato solo nel 2014 che, dopo qualche ruolo minore, è riuscito ad accaparrarsi il suo primo film da protagonista, Cenere, dove ha interpretato Julien, un artista di strada ribelle. È stato proprio questo personaggio a regalargli il debutto ufficiale nel mondo del cinema. In televisione è arrivato qualche anno dopo, dapprima con Questo è il mio paese, progetto nel quale si è fatto notare per la sua notevole performance nei panni di Cosimo, figlio di un latitante, e poi ne Il Paradiso delle Signore della regista Monica Vullo, dove ha indossato i panni del magazziniere Quinto. A confermargli il gradimento di pubblico e critica, tra 2017 e 2018, ci ha pensato la partecipazione a due dei cult del palinsesto Rai, Che Dio Ci Aiuti e Don Matteo, alla commedia Puoi baciare lo sposo con Salvatore Esposito e alla miniserie La vita promessa, diretta da Ricky Tognazzi. Ma non solo. È stato anche insignito del Premio Kineo, importante onorificenza consegnata nel corso della Mostra del Cinema di Venezia, e del Premio Charlot. Il 2020, per lui, è stata un’annata particolarmente ricca di lavori trasversali: ha partecipato al reality di Amazon Prime Video, Celebrity Hunted: Caccia all’uomo in coppia con la collega Diana Del Bufalo, ha recitato in Sotto il sole di Riccione e ha scritto un libro, Chiedimi la luna, edito da HarperCollins. La sua versatilità non si è limitata alle pellicole e alle fiction: ha preso parte a cortometraggi (come Entering Red di Matteo Garrone), webserie (Still Frame) e videoclip, tra cui quelli delle canzoni Tu sei lei di Luciano Ligabue, Non è detto di Laura Pausini e Non avere paura di Tommaso Paradiso. Particolarmente riservato, non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Al momento però, nonostante gli siano stati attribuiti negli anni diversi flirt con alcune delle co-protagoniste di film e serie a cui ha preso parte, l’attore sembra essere single.