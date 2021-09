Sotto il sole di Riccione, la commedia pop firmata Netflix e ispirata all’omonima hit dei Thegiornalisti, sbarca stasera, martedì 21 settembre 2021, in prima tivù su Canale 5 alle 21.25. Diretta dagli YouNuts!, il duo di registi formato da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, e prodotta da Lucky Red, racconta l’estate attraverso le avventure e le disavventure di un gruppo di adolescenti molto diversi tra loro e alla ricerca di amore, amicizia e divertimento. Tra incontri e scontri, incomprensioni e chiarimenti, quella che sembrava essere una semplice vacanza al mare si rivelerà ben presto un punto di svolta fondamentale per le vite dei protagonisti.

Vincenzo, ragazzo cieco con una madre molto apprensiva, si innamora per la prima volta grazie all’aiuto di Furio, figlio del proprietario dello stabilimento balneare e giullare della compagnia. Sarà proprio lui a iscriverlo a Tinder e a fargli conoscere Camilla. Che, trascurata dal fidanzato Giorgio e prossima al trasferimento in Canada per motivi di studio, inizierà a chattare con lui. Parallelamente, si dispiegano anche le storie di Marco e Ciro. Il primo, da sempre introverso e timido, non riesce a trovare il coraggio di dichiararsi a Guenda, il suo grande amore da sempre. Il secondo, invece, insegue il sogno di fare il cantante ma, dopo l’ennesimo provino fallito, finisce per fare il bagnino pur di non ritornare a casa e arrendersi al futuro che i genitori hanno scelto per lui. Lontano dalla fidanzata e corteggiato da Mara, scoprirà presto che l’amore, a volte, si nasconde nella persona più insospettabile. A fare da sfondo, le paturnie dei personaggi più adulti, Lucio, Irene e Gualtiero, che si ritroveranno a fare i conti con sentimenti inaspettati e che credevano sopiti ormai da tempo.

Tra nuove leve e nomi navigati del panorama cinematografico nostrano, il cast di Sotto il sole di Riccione è, decisamente, uno dei punti di forza del film. Accanto ad attori del calibro di Isabella Ferrari nel ruolo di Irene, la mamma apprensiva di Vincenzo, e Luca Ward, in quello di Lucio, spiccano anche Cristiano Caccamo nella parte di Ciro Lamanna, Ludovica Martino in quella di Camilla, Lorenzo Zurzolo in quella di Vincenzo, Saul Nanni nel ruolo di Marco e Fotinì Peluso in quello di Guenda. Da non dimenticare anche Andrea Roncato, che interpreta Gualtiero, Davide Calgaro, che ha dato vita al personaggio di Furio, Giulia Schiavo, volto e voce di Mara, Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Tommy, Claudia Tranchese in quelli di Emma e Maria Luisa De Crescenzo in quelli di Bea. Tra le special guest anche Tommaso Paradiso, in un piccolo cameo nella parte di se stesso.

Per quanto giovanissima, la carriera di Ludovica Martino è la dimostrazione che dedizione e talento possono portare molto lontano. Nata a Roma nel 1997, dopo la maturità classica si è iscritta alla Scuola di recitazione Jenny Tamburi, partecipando a una serie di laboratori e di workshop, e al Centro Intensivo Allenamento Attori, dove è stata seguita dalla coach Gisella Burinato. Dopo qualche spot televisivo, nel 2015 è approdata sul piccolo schermo nelle vesti di attrice, con ruoli importanti in alcune delle fiction di punta del palinsesto Rai, da Che Dio Ci Aiuti a Don Matteo, passando per Tutto può succedere. A regalarle successo e riconoscimento da parte di pubblico e critica, però, ci ha pensato il personaggio di Eva Brighi nel teen drama Skam Italia, reboot della serie norvegese Skam e, in pochi anni, diventato un vero e proprio cult della serialità made in Italy per la grande capacità di trattare, con la giusta grammatica temi delicati. Nel 2019 ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del cinema, col film Il campione, diretto da Leonardo Agostini. Nella pellicola interpretava Alessia, personaggio che le ha dato modo di recitare a fianco di Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Nello stesso anno, si è misurata con un progetto inedito e mai tentato prima: è stata una dei protagonisti di Liberi tutti, la prima serie originale prodotta da RaiPlay.

Il 2020, per Martino, è stato un anno particolarmente denso di risultati: dopo aver recitato in Sotto il sole di Riccione, è stata assoldata nel cast del giallo Passeggeri notturni, ispirato ai racconti di Gianrico Carofiglio e trasmesso su Rai Tre, in prima serata. Ma non è tutto. Tra agosto e settembre, è stata insignita dell’Explosive Talent Award al Giffoni Film Festival e ha recitato, assieme a Marco Giallini, nel videoclip della canzone 22 settembre di Ultimo. Ormai abituata a barcamenarsi tra cinema e fiction, quest’anno, ha lavorato al biopic Rai Carosello, Carosone, all’action movie Security di Peter Chelsom, alla serie Luna Park (su Netflix dal 30 settembre), al film La svolta di Riccardo Antonaroli (del quale non è ancora nota la data d’uscita), alla commedia drammatica Mio fratello, mia sorella di Roberto Cappucci (sempre Netflix a partire dall’8 ottobre) e al dramma adolescenziale Lovely Boy (prossimamente su Sky Cinema), di recente presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Sulla sua vita privata, si sa poco. Dopo una relazione col collega Luca Grispini, è fidanzata da qualche anno con Federico De Crescenzo, spesso immortalato in diverse delle fotografie e delle storie che l’attrice pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram.