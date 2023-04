La sosia di Kim Kardashian è morta dopo un intervento di chirurgia plastica

Ashten Gourkani, star di OnlyFans e nota anche per essere la sosia di Kim Kardashian, è morta a 34 anni per un arresto cardiaco dopo aver subito un intervento di chirurgia plastica.

La sosia di Kim Kardashian morta a 34 anni

La notizia del decesso è stata confermata dalla famiglia della ragazza che però non ha voluto aggiungere altri particolari. Riguardo alla morte di Ashten è stata aperta un’indagine per fare luce sul caso. Intanto sul sito Gofundme è stata aperta una raccolta fondi per raccogliere dei soldi che andranno a coprire le spese dei funerali. Ashtens Empire, un account dedicato alla star di OnlyFans, ha pubblicato un post promuovendo la campagna e mostrando il proprio cordoglio.

La Gourkani era molto conosciuta anche su Instagram dove aveva più di 600 mila follower. Sulla pagina Gofundme, creata dalla famiglia, si legge: «Alle ore 4.31 del 20 aprile abbiamo ricevuto una drammatica telefonata da un membro della nostra famiglia che, piangendo, ci ha detto che Ashten stava morendo. Quella telefonata ha mandato in frantumi il nostro mondo e ci perseguiterà per sempre. Dopo essere arrivati in ospedale, siamo stati informati che le sue condizioni stavano rapidamente peggiorando in seguito a un arresto cardiaco. Dopo la sua morte improvvisa, è stata avviata un’indagine per omicidio colposo connesso a una procedura medica. Nessun ulteriore dettaglio sarà condiviso in questo momento».

Le parole della collega Mary Magdalene

Una collega modella, Mary Magdalene, ha voluto salutare Ashten scrivendo qualcosa su di lei e mettendo in allerta tutti coloro che vogliono subire degli interventi di chirurgia plastica: «Non la conosco, l’ho sempre vista casualmente su Instagram e ho pensato che fosse molto carina, ma è così triste che sia morta a causa della chirurgia plastica. È così spaventoso perché non sai mai quando morirai a causa della chirurgia plastica».