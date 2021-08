Sorteggi Champions alle 18: dove vederli e avversari delle italiane

Dopo aver disputato il 25 agosto le gare di ritorno dei playoff di Champions League, la competizione europea più importante può ufficialmente partire. Il 26 agosto alle 18 ci sarà infatti il sorteggio dei gironi della 67 esima edizione: la cerimonia avrà luogo a Istanbul, sede della finale 2022. Sono quattro le italiane impegnate, divise in altrettante fasce: Inter, Milan, Atalanta e Juventus. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in prima insieme agli altri campioni in carica dei principali tornei europei.

Sorteggi gironi Champions League, dove vederli

I sorteggi della fase a gironi saranno visibili in chiaro sul canale 20, mentre gli abbonati Sky potranno vederlo su Sky Sport24. Chi si trova fuori casa potrà recuperarli in streaming o su skysport.it o sul sito ufficiale Uefa. La fase a gironi inizierà il 14 e 15 settembre, le partite si vedranno su Amazon Prime Video (la migliore del mercoledì), su Sky (tutte le gare del martedì e alcune del mercoledì), in streaming su Mediaset Infinity (pagando un abbonamento di 7,99 euro al mese) o in chiaro su Canale 5 (la partita migliore del martedì, semifinali e finale).

Champions League 2021/22, la prima fascia

Nella prima fascia, insieme all’Inter, ci sono Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (campione in carica), Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal (vincitore dell’Europa League).

Champions League 2021/22, la seconda fascia

Nella seconda fascia c’è la Juventus insieme a Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia. I bianconeri eviteranno quindi diversi club importanti (Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Psg e Manchester United) ma potrebbero trovarsi il Manchester City di Pep Guardiola o l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Champions League 2021/22, la terza fascia

L’Atalanta è nella terza fascia insieme a Ajax, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo e allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.

Champions League 2021/22, la quarta fascia

Il Milan torna in Champions League dopo 7 anni di assenza e lo farà in quarta fascia, insieme a Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.