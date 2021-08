Sorteggi Europa League, i gironi di Napoli e Lazio

Si sono tenuti oggi i sorteggi dei gironi di Europa League, la seconda competizione europea per club. Non sono state urne troppo benevole per Napoli e Lazio, le uniche due italiane (mentre la Roma, settima lo scorso anno, giocherà in Conference League). La squadra di Luciano Spalletti ha pescato nel Gruppo C Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Quella di Maurizio Sarri affronterà nel Gruppo E Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Europa League, tutti i gironi

Ecco la lista completa dei gironi dell’Europa League 2021/22.

GRUPPO A: Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby

GRUPPO B: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa

GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros

GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

Europa League, il nuovo regolamento

L’introduzione della Conference League ha comportato diversi cambiamenti significativi per l’Europa League: fase a gironi ridotta da 48 a 32 squadre, come in Champions, con otto gironi da quattro. A differenza della coppa principale, però, le seconde non andranno subito alla fase ad eliminazione diretta: si qualificheranno agli ottavi le vincitrici dei gironi, mentre chi arriva secondo disputerà uno spareggio contro le terze dei giorni di Champions. Chi vince, va agli ottavi.

Le terze dei gironi di Europa League, invece, giocheranno in Conference League, e si giocheranno con le seconde qualificate di questa competizione l’accesso agli ottavi. Le partite continueranno ad essere giocate di giovedì (finale a parte), e saranno in concomitanza con quelle della terza coppa. Si parte il 16 settembre, la fase a gironi si chiuderà il 9 dicembre. La finale si disputerà al Ramon Sanchez Pizquan di Siviglia il 18 maggio. Campione in carica è il Villarreal, che nell’ultima edizione ha battuto ai rigori il Manchester United aggiudicandosi il trofeo per la prima volta.