Sorteggi Europa e Conference League: orario, fasce, italiane e dove vederli

Archiviati i sorteggi di Champions League, oggi tocca ad Europa e Conference. Le urne delle competizioni cadette vedranno protagoniste tre italiane, rispettivamente Roma e Lazio nella prima e Fiorentina nella seconda. I viola infatti hanno ottenuto l’accesso ai sorteggi di Conference League grazie al successo nel turno preliminare contro il Twente. Sperano così di seguire le orme dei giallorossi di José Mourinho che lo scorso anno sollevarono il trofeo dopo aver avuto la meglio in finale sul Feyenoord. Più difficile il percorso per le formazioni capitoline in Europa League, competizione ancora priva di un vincitore italiano. In prima fascia ci saranno le temibilissime Manchester United e Arsenal. I sorteggi saranno in diretta da Istanbul a partire dalle ore 13 su Sky Sport 24 e su Dazn, oltre che in streaming sul sito ufficiale della Uefa.

Sorteggi Europa League, le quattro fasce e le insidie per Roma e Lazio

Come per la Champions League, anche i sorteggi di Europa League vedono la presenza di 32 squadre in quattro fasce per ranking Uefa. Le regole prevedono che non possono affrontarsi formazioni provenienti dallo stesso Paese. Inoltre per diritti tivù, i medesimi team dovranno giocare in orari differenti in modo da non sovrapporsi alla visione, che comprende anche la Conference League. Come già lo scorso anno, le prime classificate al termine dei sei match accederanno agli ottavi di finale. Le seconde se la vedranno con le otto terze dei gironi di Champions League negli spareggi, mentre le terze affronteranno nei playoff le seconde di Conference per l’accesso alla suddetta competizione. La prima giornata è in programma per l’8 settembre, mentre l’ultima il 3 novembre. Il calendario è quest’anno compresso per lasciare spazio, da metà novembre, al Mondiale in Qatar.

Per quanto riguarda le fasce, Roma e Lazio saranno teste di serie accanto alle corazzate inglesi Manchester United e Arsenal. Completeranno l’urna poi Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev e Olympiacos. Da evitare nella prima estrazione Psv Eindhoven e Monaco, ma anche il Feyenoord finalista dell’ultima Conference League. Insidiosa dalla seconda fascia anche la Real Sociedad di David Silva, mentre più abbordabili Rennes, Malmo, Qarabag e Ludogorets. In terza fascia ci sono Sheriff, sorpresa della scorsa Champions, e il Bodo Glimt che lo scorso anno in Conference sconfisse 6-1 la Roma. Spazio anche per Betis Siviglia, Midtjylland, Friburgo, Union Berlino, Ferencvaros e Fenerbahce. In quarta fascia invece ci sono squadre più modeste, ma non per questo meno insidiose. L’ultima urna vedrà l’estrazione di Union Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes, Hjk, Sturm Graz, Aek Larnaka, Omonia e Zurigo.

Conference League, le quattro fasce e le insidie per la Fiorentina

Sempre da Istanbul, a partire dalle 14.30 ci saranno invece i sorteggi di Conference League con la Fiorentina unica rappresentante italiana. La formazione di Vincenzo Italiano, che ieri ha superato lo scoglio olandese del Twente nei preliminari, occuperà la seconda fascia. Da evitare fra le teste di serie Villareal, Basilea e West Ham con l’ex Sassuolo Scamacca mattatore dei playoff. Più abbordabili invece Az Alkmaar, Gent, Slavia Praga, Partizan e Istanbul Basaksehir. Nell’urna della Fiorentina ci saranno anche Cluj, Molde, i rumeni dell’FCSB, Colonia, Hapoel Beer-Sheva, Apollon Limassol e Slovan Bratislava.

In terza fascia ci sarà invece la sorpresa dell’edizione 2022, il Vaduz, prima storica rappresentante del Liechtenstein in Uefa. Spazio anche per Nizza e Anderlecht, principali pericoli per la Viola, oltre a Austria Vienna, Hearts, Shamrock Rovers, Zalgiris Vilnius e Sivasspor. Ultima urna per Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgarden, Pyunik, RFS e Ballkani.