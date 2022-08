Sorteggi Champions League: orario, fasce, italiane e dove vederli in diretta

Si alza il sipario sulla nuova Champions League. Istanbul, sede della prossima finale il 10 giugno 2023, sarà infatti teatro dei sorteggi per la nuova edizione, che partirà già il 6-7 settembre. La presenza del Mondiale in Qatar stravolgerà il calendario, con tutte le sfide dei gironi in meno di due mesi. Si chiuderà infatti l’1 e 2 novembre, poco prima dell’inizio del campionato del mondo. Per quanto riguarda le regole, nulla di nuovo, con otto gironi da quattro squadre estratte da altrettante fasce in base a ranking e trofei nazionali. Come ogni anno, nessun team potrà affrontare nella fase a gironi una squadra della stessa federazione. Il sorteggio della Champions League sarà in diretta stasera 25 agosto alle 18 su Sky Sport, Amazon Prime e in chiaro su Canale 20.

Sorteggi Champions League, le quattro fasce dell’urna di Istanbul stasera 25 agosto

Gli otto gironi di Champions si comporranno in base a quattro fasce da altrettante squadre, suddivise in base al ranking Uefa a eccezione della prima. Teste di serie saranno infatti le formazioni vincitrici dei principali campionati nazionali europei oltre ai campioni in carica e ai trionfatori dell’Europa League, in tal caso Real Madrid e Eintracht Francoforte. In prima fascia anche i campioni d’Italia del Milan assieme a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Manchester City, Porto e Ajax. Alta qualità anche per la seconda fascia, dove ci sarà la Juventus di Massimiliano Allegri. Assieme ai bianconeri le inglesi Liverpool, Chelsea e Tottenham e altrettante spagnole, ossia Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid, oltre al Lipsia.

Terza fascia e dunque maggior rischio di un girone di ferro per Inter e Napoli. Inzaghi e Spalletti divideranno l’urna con Borussia Dortmund, Salisburgo, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e Shakhtar. Nessun pericolo per i nerazzurri di incrociare gli ucraini come avvenuto nelle ultime due edizioni della Champions League. In quarta fascia dei sorteggi spazio a diverse squadre che hanno affrontato i preliminari negli ultimi due giorni. Oltre al Marsiglia dell’ex Inter Sanchez e al Bruges del neo milanista De Ketelaere, ci saranno Celtic e Rangers Glasgow, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Copenaghen e Dinamo Zagabria.

Girone di ferro e miglior opzione possibile, il destino delle italiane

In attesa delle ore 18, è già possibile ipotizzare le estrazioni delle urne per le italiane. L’obiettivo è evitare un girone di ferro come accaduto lo scorso anno al Milan che, partendo dalla quarta fascia, pescò Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Quest’anno i rossoneri, in qualità di campioni d’Italia, saranno testa di serie e così potranno sperare in un destino migliore. Non mancano le insidie, tanto che il peggior pronostico possibile li vedrebbe affrontare di nuovo il Liverpool oltre al Borussia Dortmund e l’Olympique Marsiglia. Andrebbe meglio se si pescasse il Siviglia dalla seconda fascia e, a seguire, Shakhtar e Maccabi Haifa.

Discorso simile per la Juventus che, in un eventuale girone di ferro, oltre a Dortmund e Marsiglia avrebbe il Real Madrid campione in carica. Il sogno dei bianconeri è invece l’Eintracht dalla prima fascia, sperando poi in Shakhtar e Maccabi. Diversa la situazione per Napoli e Inter, che partendo dalla terza fascia devono sperare in più combinazioni. Il top per i nerazzurri e i partenopei sarebbe un girone con Eintracht, Siviglia e Maccabi Haifa, ma occhio al potenziale gruppo di ferro. Con i campioni in carica del Real Madrid, ci sarebbero anche il Liverpool di Klopp e il Marsiglia.