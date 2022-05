Soros, lettera a Draghi: «Grande leader, Ue più forte della Russia sul gas»

Stima e ammirazione pervadono la lettera che George Soros, economista e filantropo ungherese naturalizzato statunitense, ha inviato a Mario Draghi. Lo ha rivelato lo stesso imprenditore 91enne in un incontro con la stampa a margine del World Economic Forum di Davos che ha riunito politici da tutto il mondo. Per Soros, Draghi ha «iniziativa, immaginazione e alta reputazione» per contrastare l’operato del Cremlino con autorità e promuovere un’Europa federale. Poi però ha avvertito: «L’invasione in Ucraina potrebbe essere il preludio alla Terza guerra mondiale cui la nostra civiltà potrebbe non sopravvivere».

George Soros ritiene l’Europa in una posizione di forza rispetto alla Russia

L’intervento di George Soros ai margini del World Economic Forum ha toccato diversi punti, focalizzandosi soprattutto sulla guerra in Ucraina. «L’invasione russa potrebbe scatenare la Terza guerra mondiale», ha avvertito il finanziere di Budapest. «La nostra società potrebbe non sopravvivere al conflitto». Spazio però anche a una visione meno catastrofica, con apprezzamento nei confronti dell’operato europeo. Per Soros, l’Ue ha finalmente imboccato la strada giusta con la collaborazione tra i Paesi, ma è necessario un impegno condiviso per «sconfiggere Vladimir Putin nel più breve tempo possibile». In tal senso, ha citato i piani federalisti di Enrico Letta, l’apertura del presidente della Francia Emmanuel Macron alla Moldavia e l’interesse per l’ingresso nell’Ue dei Paesi balcanici. «Bisogna mobilitare tutte le forze contro la guerra».

Soros ha però rivolto un enorme attestato di stima al Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. «Gli ho scritto una lettera», ha proseguito a Davos. «Gli ho detto che l’Europa ricopre una posizione di forza sulla Russia in merito alle trattative sul gas». Con la chiusura al mercato europeo, Mosca potrebbe vedersi costretta a chiudere oltre 12 mila punti di estrazione in Siberia che poi non sarebbe più in grado di riaprire per problemi logistici. Ecco che dunque l’Ue deve riuscire a rendersi indipendente prima dell’arrivo della stagione fredda, impedendo a Putin di chiudere i rubinetti quando ancora potrebbe far male al mercato. «Bisogna imporre una pesante tassa sull’importazione», ha detto Soros. «Il prezzo al consumo non scenderà e la Russia non recupererà mai le mancate vendite».

Russia e Cina, società chiuse unite anche negli errori

George Soros ha poi puntato il dito contro le «società chiuse», in cui lo Stato impone un giogo alla cittadinanza che non può far altro che sottomettersi. È il caso della Russia, ma anche della Cina. Le due nazioni vantano una forte alleanza che però le ha condotte sulla strada sbagliata, inducendole a continui e gravi errori. È il caso di Xi Jinping e della sua politica zero-Covid, potenziale boomerang per il suo futuro politico. «Contrariamente alle aspettative, potrebbe non ottenere il tanto agognato terzo mandato», ha dichiarato il finanziere. Il suo attuale governo scadrà il prossimo autunno e Xi starebbe puntando a un’ulteriore riconferma, senza precedenti nella storia.

Profonde critiche anche per l’operato di Angela Merkel, ex cancelliera della Germania, colpevole di aver intessuto relazioni con il Cremlino e Pechino. «La dipendenza europea dalla Russia deriva dalle sue politiche mercantiliste», ha sentenziato Soros. «Aveva stretto accordi speciali con Mosca e reso la Cina il massimo esportatore in Germania. Il prezzo da pagare si sta rivelando ora». Secondo l’imprenditore, urge un riorientamento dell’economia tedesca, cui però servirà molto tempo.