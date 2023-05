Monza, due sorelle anziane trovate morte in casa: indagini in corso

Macabra scoperta a Monza, dove nelle scorse ore le forze dell’ordine hanno ritrovato due anziane sorelle morte nella loro casa. Le due donne, a quanto pare, erano decedute ormai diversi giorni fa.

Due sorelle trovate morte a Monza: la scoperta dei Vigili del Fuoco

In base a quanto riportato da Monza Today, sembra che a insospettirsi e preoccuparsi per la sorte delle due 80enni, sparite da diversi giorni dalla circolazione, sia stato l’amministratore del condominio dove entrambe vivevano da anni. L’uomo, che da un po’ non riusciva a mettersi in alcun modo in contatto con le due donne, ha così allertato gli agenti della questura di Monza e i Vigili del Fuoco, che hanno dunque fatto irruzione nell’abitazione dove le due risiedevano.

Ecco dunque che, una volta entrati in casa, le autorità non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle anziane, i cui corpi giacevano senza vita da chissà quanto. Entrambe si trovavano infatti in avanzato stato di decomposizione in due stanze diverse.

Indagini in corso per fare chiarezza sul caso

Secondo le prime informazioni in nostro possesso si pensa che la morte sia sopraggiunta per entrambe almeno una ventina di giorni fa, stando alle condizioni di entrambi i cadaveri. Potrebbe essersi trattato, a quanto pare, di un “dramma da solitudine”: una delle due infatti non era in grado di alzarsi dal letto, mentre la seconda si occupava della spesa e delle altre faccende quotidiane. Quando quest’ultima è morta (il telefono era staccato) nessuno è più riuscito a prendersi cura della prima (si tratta per ora di semplice ipotesi).

Non si segnalano, per il resto, segni di effrazione sulla porta di casa, che al momento dell’irruzione dei vigili del fuoco era chiusa. Le autorità, come raccontato dai media locali, avrebbero trovato l’abitazione piena di rifiuti. Nel frattempo è stato disposto l’intervento del medico legale sui corpi delle due anziane per tutti gli accertamenti del caso, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza.