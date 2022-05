Sorelle sfregiate con l’acido a Napoli: chi sono e come stanno

Triste episodio a Napoli, dove due giovani sorelle sono state sfregiate in volto con l’acido da alcuni coetanei che le hanno raggiunte a bordo di tre scooter: vediamo chi sono, come stanno e quali sono le ipotesi sui motivi dell’aggressione.

Sorelle sfregiate a Napoli

I fatti si sono verificati intorno all’1:20 di lunedì 30 maggio 2022 lungo il corso Amedeo di Savoia, l’arteria di collegamento che da Capodimonte (e dall’uscita della Tangenziale) porta in centro, zona Materdei e Museo (o, se si usano le scale al rione Sanità). Le vittime sono due ragazze di 23 e 17 anni di generalità ancora ignote e che risulterebbero residenti a poca distanza da dove ha avuto luogo la vicenda.

Costoro hanno riferito che, mentre stavano passeggiando, tre scooter con a bordo tre ragazzi e tre ragazze (di cui non hanno saputo fornire l’identità) le hanno affiancate. Una delle giovani ha lanciato contro di loro il contenuto di una bottiglia, che si è poi scoperto essere liquido altamente corrosivo, per poi darsi alla fuga insieme agli altri. Un raid durato pochi secondi in cui la più grande è stata colpita alla guancia e al braccio destro mentre la più piccola ha riportato ustioni al naso e alla guancia destra.

Entrambe sono state ricoverate al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli e, dopo le medicazioni e un consulto col chirurgo plastico, sono già state dimesse. Fortunatamente l’acido non ha raggiunto gli occhi, e, anche se dovranno tornare in ospedale per le visite di controllo, non sono in gravi condizioni.

Sorelle sfregiate a Napoli: il movente

Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli le hanno interrogate e hanno già avviato le indagini insieme ai poliziotti del commissariato San Carlo Arena per capire i motivi dell’aggressione e identificare i colpevoli. La pista principale è quella della ritorsione dopo un litigio tra giovani, ma al momento non si può neanche escludere che le due siano state scelte casualmente.