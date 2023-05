Sorelle per sempre stasera su Rai1: trama, cast e storia vera del film

Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli sono protagoniste del film Sorelle per sempre, in onda stasera 28 maggio alle 21.25 su Rai1. La trama si ispira ad una storia vera e racconta lo scambio di due bambine nelle culle di ospedale. Per errore, confondendo le loro tutine, il personale dell’ospedale di Mazara del Vallo ha confuso i genitori delle piccole, facendole crescere per anni nella famiglia sbagliata. Nel cast anche Claudio Castrogiovanni e Vincenzo Torrisi. La regia è invece opera di Andrea Porporati, regista di Come una madre e Rosanero. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Sorelle per sempre, trama e cast del film stasera 28 maggio 2023 su Rai1

La trama del film si svolge a Mazara del Vallo, in Sicilia, nei primi Anni Duemila. La narrazione si concentra su Costanza Maggio (Viola Seggio) e Marinella Torrisi (Noemi Pecorella), due bambine di soli tre anni che frequentano lo stesso asilo. Un giorno, all’uscita dalla classe, la maestra accompagna Costanza da Lucia Torrisi (Donatella Finocchiaro), convinta che sia sua madre per l’incredibile somiglianza. Quest’ultima le fa notare l’errore, che tuttavia le insinua un forte dubbio nella mente. Marinella infatti non somiglia a nessun membro della sua famiglia, nemmeno alle sorelle Chiara (Marta Brocato) e Valeria (Viola Prinzivalli). Al contrario è invece molto simile a Francesca Maggio (Anita Caprioli), mamma di Costanza che incontra ogni giorno all’uscita dell’asilo. Parlandone con la madre, Lucia non fa che aprire nuovi sospetti.

Marinella e Costanza nacquero proprio la stessa notte nel medesimo ospedale. Inoltre, quando aveva riabbracciato la sua bambina, Lucia aveva notato una tutina diversa rispetto alla precedente, ma i medici le avevano certificato che non potessero esserci errori. Le due famiglie, unite dal dubbio, decidono di chiarire la questione sottoponendosi al test del Dna che conferma ciò che temevano. Un fortuito scambio di culla ha fatto crescere le due bambine nella casa sbagliata. Il tribunale per minorenni dichiara che, per il bene delle piccole, è meglio che tornino il prima possibile nella loro famiglia naturale. Su consiglio di una psicologa, però, si opta per farle crescere come sorelle, parte di un unico nucleo. Difficoltà di adattamento faranno scricchiolare presto l’accordo, mettendo a rischio la salute di tutti.

Sorelle per sempre, qualche curiosità sul film stasera 28 maggio 2023 su Rai1

Il film è adattamento televisivo di una storia realmente accaduta proprio a Mazara del Vallo. La notte di Capodanno del 1998, nell’ospedale Abele Ajello, Melissa Foderà e Caterina Alagna furono vittime di un accidentale scambio di culla. Il primario dichiarò in seguito, intervistato da La Repubblica, che fu colpa dello scambio di tutine. «C’era grande confusione e al personale ridotto per le feste si sommava l’agitazione di due parti contemporanei», ha confessato al quotidiano. «I vestiti ci hanno depistato e al momento di mettere il braccialetto alle bambine, il danno era fatto». Nel marzo 2013, 12 anni dopo il riconoscimento dell’errore, il Tribunale di Marsala riconobbe la responsabilità del personale, risarcendo ciascuna famiglia con 800 mila euro. Quanto alle location del film, la troupe ha girato a Mazara del Vallo, sede degli eventi, e Marsala. In Rete è possibile imbattersi in due libri omonimi, del tutto slegati dalla vicenda.