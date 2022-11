Sopravvissuto – The Martian stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Stasera 18 novembre, alle 21.20 su Italia 1, arriva Sopravvissuto – The Martian, film del 2015 vincitore di due Golden Globes. La trama racconta l’incredibile resistenza di un astronauta impegnato in missione su Marte. Durante una tempesta, si separa dai compagni che, credendolo morto, lo abbandonano sul pianeta. Con i pochi mezzi a sua disposizione dovrà tentare di sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi. Nel cast Matt Damon, Jessica Chastain, Sean Bean e Sebastian Stan. Alla regia c’è invece Ridley Scott. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite le app Mediaset Play e Infinity.

Sopravvissuto – The Martian, trama e cast del film stasera 18 novembre 2022 su Italia 1

Gli astronauti della missione Ares 3 della Nasa si trovano su Marte, dove hanno stabilito un campo base con l’obiettivo di stabilirsi ed effettuare ricerche sul pianeta. Un’improvvisa tempesta però si abbatte sulla loro strumentazione, costringendoli a una fuga immediata. Nelle fasi concitate che ne seguono, Mark Watney (Matt Damon) viene colpito da alcuni detriti, rimanendo indietro rispetto ai compagni. Questi ultimi, sotto la guida della dottoressa Melissa Lewis (Jessica Chastain), non vedendolo arrivare, lo credono ormai morto e ripartono verso la Terra. Mark però è solo ferito e, al suo risveglio, si ritrova da solo. Grazie alle sue abilità tecniche e botaniche, riesce a costruire una serra per coltivare patate, suo unico sostentamento, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La Nasa, intanto, continua a monitorare l’area del campo base dalla Terra e, notando differenze rispetto alla partenza della nave, sospetta che Mark sia ancora vivo. È proprio lui che, riparando il dispositivo Mars Pathfinder, entra in contatto con Cape Canaveral dicendo di stare bene. Credendo impossibile un suo recupero, la Nasa decide di tenere l’equipaggio dell’Ares 3 all’oscuro, evitando di far conoscere loro l’errore compiuto durante la fuga. Di fronte alla loro insistenza, destata da numerosi sospetti, rivelano le condizioni di Mark. I primi tentativi di recupero falliscono e una nuova tempesta distrugge la serra su Marte, privando il novello Robinson Crusoe dei suoi rifornimenti. Quando tutto sembra perduto, il brillante astrofisico Rich Purnell (Donald Glover) escogita un brillante ma rischiosissimo piano di salvataggio. Nel cast anche Kirsten Wiig (Saturday Night Live), Sebastian Stan (Captain America: Winter Soldier) e Chiwetel Ejofor (12 anni schiavo).

Sopravvissuto – The Martian, 5 curiosità sul film stasera 18 novembre 2022 su Italia 1

Sopravvissuto – The Martian, la sceneggiatura scritta dalla Nasa

Autore principale della sceneggiatura è Drew Goddard, che aveva esordito per il cinema con lo script di Cloverfield. Sue anche le trame di World War Z con Brad Pitt e della serie Netflix Daredevil. Tuttavia per la scrittura di Sopravvissuto – The Martian ha potuto contare sull’aiuto della Nasa. L’agenzia spaziale ha infatti realizzato di proprio pugno 50 pagine del copione, che interviene con un permesso speciale ogni qualvolta un regista intenda inserirla in un film.

Sopravvissuto – The Martian, l’anteprima a bordo della ISS

Ridley Scott, assieme alla casa di produzione 20th Century Fox, decise di presentare il film in un’anteprima molto particolare. Il progetto infatti fu trasmesso nientemeno che a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alla presenza di veri astronauti. Fra loro anche la nostra Samantha Cristoforetti, che ha confermato come un viaggio e una permanenza su Marte rientrino nei piani futuri della Nasa. Gli scienziati hanno anche potuto chattare con il cast, specialmente con Matt Damon e Jessica Chastain.

Sopravvissuto – The Martian, la creazione delle tute spaziali

Grande attenzione nei dettagli anche nei costumi, per la cui creazione la troupe ha studiato le vere tute spaziali della Nasa. Durante un sopralluogo, la britannica Janty Yates (premio Oscar per Il gladiatore) ha detto curiosamente come «fossero uguali a quelle di Buzz Lightyear di Toy Story». Si decise però di creare abiti meno ingombranti ma più maneggevoli sul set.

Sopravvissuto – The Martian, l’incredibile successo del romanzo originale

Il film di Ridley Scott è un adattamento del romanzo L’uomo di Marte, esordio letterario dello scrittore statunitense Andy Weir. Curiosa la storia del libro, tanto che l’autore lo aveva inizialmente pubblicato gratis sul suo blog e a seguito tramite ebook al prezzo di 99 centesimi. L’enorme successo online gli ha permesso di raggiungere le librerie, vendendo 1 milione di copie in patria. Edito in Italia da Piemme, ha poi catturato l’attenzione di Scott che ne ha realizzato il film.

Sopravvissuto – The Martian, incassi e nomination agli Oscar

Realizzato con un budget di circa 110 milioni di dollari, il film di Scott ne ha incassati ben 630 a livello internazionale. Di questi, 228 solo negli Stati Uniti e circa 7.6 in Italia. Ottima la risposta della critica, come testimonia l’incredibile 91 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes. A conferma di tutto ciò, il film ha ricevuto due Golden Globes per “Miglior Film commedia o musicale” e “Miglior attore” a Damon. Sette invece le nomination, pur senza vittorie, agli Oscar tra cui anche quella come “Miglior Film”.