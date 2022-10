Sopravvissuti stasera su Rai1: trama e cast della nuova serie Rai

Dodici passeggeri, un unico viaggio e un’imbarcazione di nome Arianna. Sono i cardini di Sopravvissuti, nuova serie Rai Fiction in onda da stasera 3 ottobre alle 21.25 su Rai1. Ideata da quattro studenti del Master di Scrittura Seriale organizzato da viale Mazzini, racconta il naufragio di una barca salpata dal porto di Genova. Improvvisamente infatti, a causa di una violenta tempesta, la nave sparisce dai radar, lasciando i suoi passeggeri alla deriva per un anno. Al loro rientro, nulla sarà più lo stesso. Nel cast Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Luca Biagini. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Su quest’ultima, alle 18, ci sarà in diretta un incontro live con il cast, che interagirà con i fan rispondendo alle domande più interessanti.

Sopravvissuti, la trama delle prime due puntate stasera 3 ottobre 2022 su Rai1

Il primo episodio della serie, dall’omonimo titolo Sopravvissuti, ha inizio sulla banchina del porto di Genova. Qui infatti si appresta a partire l’imbarcazione Arianna in una traversata oceanica per ricordare la figlia di Armando Leone, armatore degli omonimi Cantieri, scomparsa improvvisamente in giovane età. Principale organizzatore del viaggio è Luca, intento a salutare la moglie Sylvie e le figlie Maia e Camilla. Assieme a lui ci sarà un equipaggio di dodici uomini e donne con personalità differenti fra loro. Sulla barca sono pronti a salire anche Gabriele e sua moglie Marta, che giungono al porto in compagnia della madre del ragazzo Anita, poliziotta della città. Madrina dell’impresa è invece l’attrice Giulia, in arrivo sulla banchina con il marito Frank e il figlio Nino. Sono presenti poi Tano, ancora restio a lasciare a terra la moglie Paola, emotivamente impreparata per un viaggio così impegnativo, e Stefano, che aspetta il fratello Lorenzo sempre in ritardo.

Quando il viaggio ha inizio, a bordo c’è anche la giovane compagna di Armando, Léa, ospite inattesa. La partenza procede secondo i piani, ma nessuno sa cosa sta per accadere. Improvvisamente, l’imbarcazione sparisce dai radar e per un anno non si hanno notizie dell’equipaggio. Un giorno, i ricercatori trovano l’Arianna a largo del Venezuela. Solo sei i sopravvissuti, ciascuno con i propri fantasmi e tormenti. La seconda puntata, Il ritorno, vede i superstiti rientrare a Genova, abbracciando i familiari e sperando di riprendere le redini delle proprie vite. L’assenza di chi non ce l’ha fatta a superare il viaggio ed è morto in mare è però troppo grande e quasi impossibile da superare. Intanto, Anita assiste agli interrogatori di rito del magistrato, dubitando delle dichiarazioni dei naufraghi. Tutti sembrano recitare un copione, come se stessero nascondendo ciò che è realmente accaduto a bordo.

Sopravvissuti, il cast della serie Rai Fiction da stasera 3 ottobre 2022 su Rai1

Volto principale della serie è Lino Guanciale, che recita nei panni del leader del gruppo Luca. Stéfi Crema è la moglie Sylvie, mentre Barbora Bobulova è Giulia Morena, madrina della spedizione. Luca Biagini interpreta invece Armando Leone. Nel cast anche Maddalena Crippa, volto di Bianca, Vincenzo Ferrera nei panni di Tano e Florian Fitz in quelli di Frank. Giacomo Giorgio recita il ruolo di Lorenzo, mentre Fausto Maria Sciarappa ne interpreta il fratello Stefano. E ancora, Pia Lancilotti è la poliziotta Anita, Raffaela Rea presta il volto a Paola. Senza dimenticare Adeèle Wismes, che qui recita nei panni di Léa.