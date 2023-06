Sophie Cross – Verità nascoste stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sulla serie

Stasera 13 giugno, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda la prima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste. Coproduzione di Francia, Germania e Belgio, racconta la storia di una brillante avvocatessa che si vede costretta a cambiare vita. La sparizione improvvisa di suo figlio la spinge, dopo anni di ricerca, a entrare in polizia, sperando di scoprire da sola la verità. Nel cast figurano Alexia Barlier, Thomas Jouannet e Cyril Lecomte. Sarà possibile recuperare gli episodi in qualsiasi momento sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sophie Cross – Verità nascoste, trama e cast della serie da stasera 13 giugno 2023 su Rai1

Protagonista della serie in onda su Rai1 è Sophie Cross (Alexia Barlier), che vive in una zona costiera del Mare del Nord con il marito Thomas (Thomas Jouannet) e il figlio Arthur (Martin Verso) di appena cinque anni. Entrambi hanno una bella relazione sentimentale e una brillante carriera lavorativa. La donna è una brillante avvocatessa, mentre suo marito è commissario di polizia nel dipartimento della città. La loro esistenza tuttavia viene sconvolta dall’improvvisa sparizione del bambino. Un giorno, infatti, mentre sta giocando con un aquilone non lontano da casa, svanisce nel nulla. Nessun indizio o traccia da seguire, se non il piccolo aquilone rosso per terra. Poiché non segue nessuna richiesta di riscatto, il caso viene presto abbandonato, lasciando Sophie Cross e suo marito senza la possibilità di conoscere la verità. La donna, decisa a non mollare, entra in polizia dove però troverà un ambiente difficile e corrotto.

Tra crimine e sentimento, in prima visione assoluta "#SophieCross – Verità nascoste": prossimamente su @RaiUno. pic.twitter.com/XvfY32Qcg3 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 4, 2023

Il primo appuntamento della serie Sophie Cross, durante il quale andranno in onda le prime due puntate, si concentrerà quasi esclusivamente sulla sparizione di Arthur. Tutto avviene in pochi secondi quando, per un momento di distrazione, la donna perde di vista il figlio. Sophie e suo marito sono distrutti, ma convinti che il loro bambino non si sia allontanato di proposito, ma sia vittima di un rapimento. La polizia inizia subito le ricerche che, rivelandosi infruttuose, vengono presto abbandonate. La decisione si rivela un duro colpo per la coppia, che rischia di crollare sotto il peso dell’angoscia. In un ultimo e disperato tentativo di ritrovare il figlio, Sophie Cross fa una scelta che potrebbe cambiarle per sempre la vita, tanto da finire trascinata in un caso di omicidio.

Numero di puntate, location e seconda stagione

La serie di comporrà di sei puntate, che verranno trasmesse in tre appuntamenti su Rai1 a cadenza settimanale. Il finale di stagione è pertanto previsto attualmente per il 27 giugno, sempre alle 21.25. Quanto alle location, le riprese si sono svolte tra agosto e novembre 2020, dunque in piena pandemia, nelle città di Anversa, Bruxelles e Bruges. Sophie Cross è stata già rinnovata per una seconda stagione, in fase di sviluppo. Ancora ignota però la data di uscita, così come la trama e il cast completo.