Sophie Codegoni, critiche per le foto a Cèline Blue: «Usi tua figlia come una modella»

L’esposizione dei bambini sui social, si sa, è già di per sé un tema piuttosto delicato, figuriamoci quando si parla della prole di influencer che hanno a loro disposizione una platea di migliaia o milioni di follower. Pensiamo per esempio a Sophie Codegoni, l’ex gieffina che di recente ha deciso di condividere con il popolo del web molti contenuti dedicati alla figlia neonata Celine Blue, venuta al mondo lo scorso 16 maggio. Una strategia, quella del vecchio volto di Uomini e Donne, che ha infastidito più di qualcuno.

Sophie Codegoni, le critiche degli haters per le foto della figlia

Come ogni buon influencer che si rispetti, la nascita della piccola è stata per Sophie (e il futuro marito Alessandro Basciano) un’occasione di condivisione di foto e video della neonata a tutto spiano. I genitori sono chiaramente pazzi della bambina, che è entrata a far parte di molti contenuti della coppia, anche quelli sponsorizzati. Un post in particolare ha scatenato l’indignazione del web, ed è quello pubblicato su Instagram un paio di giorni fa. Nello scatto si vede la piccola Celine indossare una deliziosa tutina e una cuffietta sui toni del viola e del fucsia appartenente alla collezione firmata proprio da Sophie Codegoni. «Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione…vi pregoooo che cuteeeee!» ha scritto la vip, attirandosi però una valanga di critiche.

«Vergognoso usarla come un manichino pubblicitario», scrive qualcuno, mentre un altro utente aggiunge infuriato: «Non ha nemmeno una settimana ed è già sui social». Almeno per il momento, in ogni caso, la mamma della bambina continua a fare orecchie da mercante, senza commentare nel merito della questione i duri commenti ricevuti.

Il tatuaggio del papà

Nel frattempo Basciano, padre della piccola, ha deciso di informare i suoi follower rispetto ad un nuovo tattoo che si è voluto fare sul pettorale, in onore del sangue del suo sangue. Il disegno è una scritta con il nome Celine Blue sovrastata da una grande corona, proprio come quella di una vera regina.