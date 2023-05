Sophie Codegoni è diventata mamma: è nata la figlia Celine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della loro prima figlia Celine. La coppia ha condiviso la gioia con i propri followers: «La nostra Celine Blue».

Sophie Codegoni ha partorito: è nata la figlia Celine

L’influencer ed ex concorrente del GF Vip ha annunciato la nascita della piccola condividendo sui social una tenera foto di famiglia corredata dalla seguente didascalia: «Non ci sono parole per descrivere la gioia,l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire». Una gravidanza inaspettata che, dopo lo shock iniziale, è stata accolta con gioia culminata nella felicità di questa notte con il lieto arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Tanti i commenti e le emoticons postate sotto il messaggio pubblicato dalla coppia da parte di amici, colleghi ed ex gieffini. Tra questi Manila Nazzaro, Adriana Volpe, Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis, Jessica Selassié, Edoardo Tavassi e Carmen Russo.

L’amore con Alessandro è nato nella casa del Grande Fratello

La coppia è nata nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno e da allora non si è più lasciata. Un amore che è cresciuto giorno dopo giorno tanto che Basciano a settembre ha chiesto a Sophie di sposarlo, con una romantica proposta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. I due convivono già da tempo e hanno condiviso sui social i momenti più belli del loro amore, così come questi ultimi mesi.

L’influencer, infatti, ha deciso di pubblicare ogni passo della sua gravidanza comprese le difficoltà, come quando è stata ricoverata in ospedale per problemi ad un rene, confidando le sue paure e le sue emozioni con i suoi followers. Per Sophie si tratta della prima figlia mentre Basciano è già padre di un bambino nato da una precedente relazione.