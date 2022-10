Sophia Loren, un ristorante dedicato all’icona del cinema anche a Milano

Dopo Firenze, Sophia Loren sbarca a Milano. O meglio, a farlo sono i ristoranti della catena che si ispira alla diva di Hollywood. A un anno di distanza dal primo punto di ristorazione, il Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food approda così anche nel capoluogo lombardo, a pochi passi dal Duomo. Un punto strategico, quello di via Cesare Cantù 3, che attira gli occhi curiosi di milanesi e turisti, pronti a sbirciare all’interno del locale o ad assaggiare i piatti della cucina italiana inseriti nel menù del ristorante a lei ispirato. L’inaugurazione è stata la sera del 10 ottobre, con una cena esclusiva della stessa icona del cinema con amici intimi e ospiti vari.

Sophia Loren pronta ad aprire altri ristoranti

Il ristorante di Sophia Loren, come spiega ioDonna, è stato progettato dallo studio di architettura e ingegneria Redaelli e associati, insieme a Costa Group. Si tratta di 400 metri quadrati divisi in tre sale, tra cui una esclusivamente per il cocktail&wine. Il ristorante, invece, si dedica alla tradizione della cucina italiana. Ma non si tratta soltanto di primi e secondi, c’è anche la pizza, a opera di un vero e proprio artista, il quattro volte miglior pizzaiolo del mondo Francesco Martucci. Ieri sera l’inaugurazione e tra gli ospiti c’era anche Madalina Ghenea, l’attrice rumena che ha interpretato Sophia Loren in House of Gucci. Ora la diva italiana non vuole fermarsi e sembra che sia prevista, grazie all’intesa con Dream Food, l’apertura di altri ristoranti tanto in Italia quanto all’estero.

Sophia Loren al centro del progetto

Per Dream Food parla il presidente Luciano Cimmino: «Il piano di aperture di questo progetto ambizioso e innovativo iniziato nel 2014 prosegue con Milano, scelta come seconda tappa del nostro viaggio per condividere sia con i milanesi che con i turisti di passaggio un pezzetto della tradizione culinaria napoletana. Sophia Loren, musa ispiratrice del progetto, scelta per la sua calcata mediterraneità dal carisma che oltrepassa qualsiasi confine geografico e generazionale, continuerà ad accompagnarci in questo percorso che prevede un piano di aperture in Italia e all’estero. La prossima tappa sarà Bari con apertura prevista entro la fine dell’anno».

L’attrice è felice del percorso intrapreso: «Ho abbracciato da subito con molto entusiasmo questo progetto perché racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione attorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici e poi diversi dei personaggi che ho interpretato sono in qualche modo legati alla cucina».