Sony risarcirà una donna ripresa con l’amante nel video di Gigi D’Alessio

La casa discografica Sony dovrà risarcire una donna che, dopo essere stata ripresa in un videoclip di Gigi D’Alessio in compagnia dell’amante, ha divorziato dal marito venuto a conoscenza del tradimento. L’episodio, secondo i giudici, ha «leso il suo diritto alla riservatezza» e, dunque, anche la reputazione della signora, in quanto la sua vita privata è diventata oggetto di pettegolezzo: L’esposizione della sua vita, spiega la sentenza, ha provocato diversi problemi, su tutti il divorzio.

Gigi D’Alessio, galeotto fu il videoclip

Il fattaccio risale al 2012, quando per le strade di alcuni quartieri periferici di Napoli sono state fatte le riprese del videoclip di Oj nenna nè, cantata da Gigi D’Alessio. Le telecamere hanno immortalato anche una donna intenta a camminare mano nella mano con un uomo, che però non era suo marito. Pochi frame, inseriti però nella versione finale del video, il cui dvd è stato venduto insieme alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, favorendone così la diffusione. In particolare nel quartiere dove vive la donna, con tutte le conseguenza del caso dopo essere stata “avvistata” in compagnia dell’amante.

Gigi D’Alessio, le motivazioni della Corte d’Appello

Secondo la Corte d’Appello il risarcimento alla donna è dovuto, dato che si è ritrovata vittima di una popolarità non richiesta. Permettendo che comparisse in un video di tale portata è stato «leso il diritto alla riservatezza», oltre che la sua reputazione, visto che dopo essere stata riconosciuta ha visto la sua vita privata messa alla berlina. «La semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, e ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità», hanno scritto i giudici. E il contesto provinciale non ha fatto che aumentare il chiacchiericcio.



Sony riteneva di non dover risarcire la donna: il video, girato all’aperto, sottintendeva un consenso tacito. A supporto di questa tesi, la casa discografica ha fatto notare come la donna avesse «soffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa per alcuni istanti». Semplice curiosità, ha ribattuto la Corte. Quanto al matrimonio, poi finito ma secondo Sony già ampiamente in bilico nel 2012, i giudici hanno sottolineato come questo evento, in realtà, abbia potuto compromettere ancor di più il divorzio, in quanto tramite per diffondere un’informazione ampiamente riservata.