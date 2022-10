Iker Casillas, il giallo del coming out

«Spero che mi rispettiate: sono gay. Buona domenica». Con un tweet a sorpresa sul proprio profilo ufficiale l’ex portiere del Real Madrid e della Spagna, Iker Casillas, ha fatto coming out rivelando di essere omosessuale. Così sembrava in un primo momento. Fin da subito in pochi in Spagna hanno creduto a quanto letto sulla piattaforma social: c’è chi ha parlato di possibile hackeraggio, chi di maldestra ironia. L’hashtag #felizdomingo sembrava fuori posto e, inoltre, non è passata inosservata la risposta ricevuta dall’ex compagno nelle Furie Rosse e rivale in tante sfide Real Madrid-Barcellona, Carles Puyol: «È il momento di raccontare la nostra storia, Iker». Un po’ troppo, per essere tutto vero. In attesa di eventuali conferme o smentite in merito alla questione, il tweet è stato cancellato.

Es el momento de contar lo nuestro, Iker ❤️😘 — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

Casillas, bandiera del Real Madrid e leggenda della Spagna

41 anni compiuti a maggio, Casillas ha difeso a lungo i pali del Real Madrid e della Spagna, negli anni in cui la selezione iberica ha ottenuto i suoi principali successi. Con le Furie Rosse ha giocato 167 partite (secondo nella storia dietro a Sergio Ramos), laureandosi campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012.

Sono invece 725 le presenze con il Real Madrid (davanti a lui solo Raúl), con cui ha vinto cinque campionati spagnoli e tre Champions League. Bandiera dei Blancos, dopo 16 anni è passato al Porto, con cui si è aggiudicato due volte il campionato portoghese. Nel 2019 è stato colpito da un infarto miocardico acuto durante un allenamento: rimasto in rosa anche nella stagione successiva, senza pur scendere mai in campo, ha dato ufficialmente addio al calcio giocato nell’estate del 2020.

Casillas, l’amore con Sara Carbonero e la fine del matrimonio

Per quanto riguarda la sua vita privata, tornata al momento sotto i riflettori, Casillas è stato sposato con Sara Carbonero, giornalista di Mediaset España. La loro relazione era iniziata nel 2010, poco prima del mondiale in Sudafrica che avrebbe visto il trionfo della Spagna: nell’intervista dopo la vittoria della Coppa del mondo della nazionale spagnola, il portiere interruppe la compagna giornalista e la baciò in diretta tv. Due i figli della coppia, nati nel 2014 e nel 2016. Casillas e Carbonero hanno annunciato la separazione nel 2021, dopo cinque anni di matrimonio. Negli ultimi tempi il gossip vuole Casillas impegnato in una relazione con l’attrice e modella Alejandra Onieva: c’è il forte sospetto che il tweet sulla sua omosessualità sia stato un tentativo, ironico ma maldestro, di scacciare via ogni pettegolezzo. Cercando di depistare, infatti, l’ex portiere ha ottenuto l’effetto contrario.