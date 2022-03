Colbrelli, malore al Giro di Catalogna: massaggio cardiaco al traguardo

Un pomeriggio di grande paura quello vissuto da Sonny Colbrelli al Giro di Catalogna. Il 31enne corridore della Bahrain Victorious, infatti, ha tagliato il traguardo alle spalle di Michael Matthews, vincitore della prima tappa. Ma pochi metri dopo accusato un malore, collassando sul terreno di fronte a sé. Immediato l’intervento dei soccorsi. All’azzurro è stato anche praticato il massaggio cardiaco e ora sembra essere tornato cosciente.

Colbrelli e il malore al Giro di Catalogna

Immagini da brividi che hanno rapidamente fatto il giro del mondo. La stampa internazionale ha raccontato la vicenda, che tiene ora i fan e gli appassionati di ciclismo con il fiato sospeso. Sonny Colbrelli, che lo scorso ottobre ha vinto la Parigi-Roubaix, campione italiano e d’Europa 2021, è stato soccorso con grande rapidità e adesso sembra essere cosciente. Decisivo il massaggio cardiaco e l’intervento dei medici presenti al traguardo, che lo hanno poi trasportato in ospedale. L’italiano è stato protagonista pochi istanti prima della volata, poi vinta da Michael Matthews – terzo posto per il francese Pacher. Su Twitter tanti i commenti dei fan. Immediato anche il tweet del ciclista e amico Giovanni Visconti.

Ti prego Sonny 💙 — Giovanni Visconti (@giovisco) March 21, 2022

Colbrelli, il contatto Covid e la bronchite

Sonny Colbrelli ha ripreso i sensi e ora si trova in ospedale. Il 31enne campione d’Europa in carica è arrivato al Giro di Catalogna dopo una prima parte di stagione travagliata. L’azzurro ha infatti saltato il ritiro pre-stagionale di gennaio dopo aver avuto un contatto Covid. Una precauzione che, però, ha messo in discussione i suoi piani, ovviamente cambiati. Poi è arrivata la Parigi-Nizza. Meno di due settimane fa, Colbrelli è stato costretto al ritiro a causa di una forte bronchite. Dopo aver partecipato alla prima tappa, staccandosi dal resto del gruppo, il ciclista aveva deciso di ritirarsi per curarsi al meglio.