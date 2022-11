Sonia Grey accusa Franco di Mare di molestie: «Subivo tutti i giorni»

Da Memo Remigi e Jessica Morlacchi a Franco Di Mare e Sonia Grey. Dopo il caso della palpata in diretta dell’84enne cantante alla leader dei Gazosa, è stato il programma Striscia la Notizia a mandare in onda un video che risale a decine di anni. I protagonisti erano proprio Di Mare e Grey, inquadrati mentre si toccano il fondo schiena a vicenda, in un fuori onda di Uno Mattina. L’episodio è stato definito uno «scherzo tra colleghi» dallo stesso interessato, che su Twitter ha ricondiviso il video del servizio, datato 2004. Non ci sta, invece, Sonia Grey, che rilanciando un post del giornalista sul proprio profilo Instagram parla di «ricostruzione distorta», mettendo in mezzo gli avvocati.

2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati pic.twitter.com/oG3Oa8ieG3 — Franco Di Mare (@francodimare) October 29, 2022

Grey a Staffelli: «Provavo imbarazzo»

La ricostruzione della vicenda, a 18 anni dall’episodio, è affidata a Sonia Grey. Dopo aver ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d’oro, ha attaccato il giornalista: «Franco Di Mare non ha davvero altre motivazioni? In trent’anni di carriera si è mai sentito che io, Sonia Grey, ho il vizietto di molestare qualcuno? Direi proprio di no. Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare? Appena vedi uno come Franco Di Mare ti devi trattenere perché c’hai l’impulso? Sono stanca. Ho sempre cercato di fare buon viso a cattivo gioco. Io donna di spettacolo, lui direttore, un importante giornalista di guerra con tutti gli agganci ai piani alti. Certo che provavo imbarazzo quando mi palpava, provavo anche a sdrammatizzare. Ho provato a fare buon viso a cattivo gioco, una volta ho fatto un errore e mi ha derisa per non so quanto. Io subivo davanti a tutti. Alla fine lui era un uomo importante, io una giovane conduttrice appena arrivata in Rai».

Di Mare replica e litiga con Salvo Sottile

Ma non è finita. Franco Di Mare si difende sui propri profili social. Nel tweet in cui rilancia il servizio scrive: «2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati». In tanti gli rispondono e tra loro c’è anche un altro giornalista, Salvo Sottile: «Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il c**o a una donna (per giunta in tv) è “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto». Da lì è nata un’accesa discussione, culminata con il secondo a bloccare l’account del primo.